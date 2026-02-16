Сможет ли Александрова пройти второй круг в Дубае?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магды Линетт во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 10:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Александрова — Линетт с коэффициентом для ставки за 1.92.

Александрова

Первая половина февраля получилась довольно насыщенной для российской теннисистки.

Главный итог этого отрезка — Екатерина по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю она начала в статусе 12-й ракетки мира.

В начале месяца Александрова остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Абу-Даби.

В решающем раунде 31-летняя теннисистка проиграла чешке Саре Бейлек. В остальных раундах ее соперницами были Даяна Ястремская, Александра Эала и Хейли Баптист.

На «тысячнике» в Дохе Александрова проиграла в первом круге представительнице Латвии Алене Остапенко.

Стоит обратить внимание, что Александрова ранее ни разу не выигрывала хотя бы один матч на уровне основной сетке «тысячника» в Дубае.

Линетт

В отличие от россиянки, Магда не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось стартовать с первого раунда.

В первом матче польская теннисистка одержала волевую победу над новозеландкой Лулу Сун — 4:6, 6:4, 6:1.

В этом году Линетт еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в третий круг Отрытого чемпионата Австралии.

В Окленде и Хобарте 34-летняя теннисистка тоже выиграла по два матча.

На «тысячнике» в Дохе Линетт проиграла во втором круге 18-летней россиянке Мирре Андреевой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: Екатерина выиграла только два из шести предыдущих матчей против польской теннисистки. В прошлом году она проиграла Магде на харде в Майами — 6:7, 2:6. Учитывая непредсказуемость Александровой, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Александрова — Линетт принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.