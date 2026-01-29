Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Матч пройдет 30 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск.

Алькарас

Карлос впервые в карьере вышел в полуфинал австралийского мэйджора.

На текущем турнире испанский теннисист до сих пор не проиграл ни одного сета.

В стартовом матче он одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:3, 7:6, 6:2.

Во втором круге Алькарас обыграл немца Янника Ханфмана (7:6, 6:3, 6:2), а в третьем разгромил француза Корантена Муте (6:2, 6:4, 6:1).

Матч против американца Томми Пола получился не таким простым, но первой ракетки мира снова хватило трех сетов для выхода в следующий раунд — 7:5, 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Алькарас выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:2, 6:1.

Интересно, что после выхода в полуфинал Алькарас заявил, что сейчас он играет не так хорошо, как на US Open-2025: «"Я бы сказал, что на US Open-2025 мой уровень был выше, но я сейчас очень близок к нему. Это можно обсудить. Пусть люди скажут, где уровень был выше. Но для меня, наверное, то, как я подавал и делал вообще все на US Open, вне сравнения".

Зверев

Саша тем временем четвертый раз в карьере и второй год подряд вышел в полуфинал Australian Open.

В отличие от Алькараса, немцу только в одном матче удалось выиграть со счетом 3-0 по сетам.

Александр Зверев globallookpress.com

В 1/8 финала текущего турнира он одержал уверенную победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (6:2, 6:4, 6:4), который перед этим остановил Андрея Рублева.

В четвертьфинале Зверев остановил американца Лернера Тьена — 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.

В стартовом матче Зверев одержал волевую победу над Габриэлем Диалло (6:7, 6:1, 6:4, 6:2), а во втором круге обыграл француза Александра Мюллера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4).

Третьим соперником финалиста Australian Open-2025 стал британец Кэмерон Норри — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Зверев — рекордсмен Открытой эры по полуфиналам "Больших шлемов" без титула. Саша десятый раз в карьере сыграет в 1/2 финала на турнире такого уровня.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.17, победу Зверева букмекеры предлагают за 5.35.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 6-6. В их единственном матче в прошлом году Карлос обыграл Сашу в Цинциннати со счетом 6:4, 6:3. Но также важно уточнить, что немец тогда не мог играть в полную силу из-за травмы спины.

Когда Зверева ничего не беспокоит, он почти всегда становится серьезным препятствием для испанца. Достаточно вспомнить его победу над Алькарасом в четвертьфинале Australian Open-2024.

"В последние десять дней чувствую себя хорошо, ничего не болит. Давно такого не было — наверное, около года", — сказал Саша перел очередной встречей с Карлосом.

Именно по этой причине мы считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

