Коболли обыграет Арнальди и выйдет в финал Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.24

Итальянцы Флавио Коболли и Маттео Арнальди встретятся в полуфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 5 июня, начало — в 15:30 мск.

Арнальди

Маттео впервые в карьере вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема».

При этом он стал самым низкорейтинговым полуфиналистрм Ролан Гаррос с 1997 года.

В первом раунде итальянец одержал волевую победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:7, 6:3, 7:6, 6:3.

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Во втором круге Арнальди выиграл у бывшей третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса — 7:6, 5:7, 6:3, 6:2.

В третьем раунде его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 6:4, 6:7, 5:7, 6:4, 7:6.

В 1/8 финала у Арнальди был тяжелейший пятисетовый матч против Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4. Во втором сете он проигрывал 1:4, но американец не смог воспользоваться внушительным преимуществом.

В четвертьфинале 25-летний итальянец встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Соперник снялся при счете 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.

Маттео слабо провел первую половину сезона, из-за чего свалился в рейтинге за пределы в топ-100. В Париж он приехал в статусе 104-й ракетки мира.

Перед Ролан Гаррос он выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Коболли

Флавио тоже впервые в карьере вышел в полуфинао на турнире «Большого шлема».

Здесь стоит отметить, что ему досталась не самая сложная сетка.

В первом круге итальянец выиграл у 124-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 7:6, 6:3.

Во втором раунде Коболли одержал победу над китайцем Ибином У (6:4, 6:4, 6:4), а в третьем — над американцем Лернером Тьеном (6:2, 6:2, 6:3).

В 1/8 финала Флавио выиграл у американца Закари Свайды — 6:2, 6:3, 6:7, 7:6.

В четвертьфинале Коболли совершил камбэк в матче против канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Коболли выиграл 14 из 19-ти матчей на грунте в этом году. В апреле он дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

На неделе перед «Ролан Гаррос» Коболли не смог защитить титул на «пятисотнике» в Гамбурге, проиграв в первом круге Игнасио Бусе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.02, победу Коболли букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: как ни странно, Флавио выиграл только два из пяти предыдущих матчей против Маттео.

Правда, четыре из этих пяти матчей состоялись еще до 2023 года, поэтому на них точно нет смысла обращать внимание.

Тогда как их предыдущая встреча, состоявшаяся в прошлом году во втором круге Ролан Гаррос, завершилась победой Коболли со счетом 6:3, 6:3, 6:7, 6:1.

Возможно, Арнальди снова возьмет сет, но он вряд ли помешает соотечественнику выйти в финал и побороться за первый титул на «Большом шлеме».

2.24 Победа Коболли + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Арнальди — Коболли принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.