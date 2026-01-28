Рыбакина второй раз в карьере выйдет в финал Australian Open?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.16

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале Australian Open. Матч пройдет 29 января в Мельбурне, начало — в 13:00 мск.

Пегула

Джессика впервые в карьере вышла в полуфинал австралийского мэйджора.

На текущем турнире она до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

В первом матче американка разгромила россиянку Анастасию Захарову — 6:2, 6:1.

Во втором круге Пегула не оставила шансов соотечественница Маккартни Кесслер — 6:0, 6:2.

В третьем раунде Пегула одержала победу над россиянкой Оксаной Селехметьевой — 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Джессика остановила чемпионку Australian Open Мэдисон Киз — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале 31-летняя обыграла еще одну соотечественницу — Аманду Анисимову. В этом матче ей тоже хватило двух сетов — 6:2, 7:6.

Лучшим результатом Пегулы на уровне турниров «Большого шлема» пока остается выход в финал US Open-2024.

Рыбакина

Елена второй раз в карьере добралась до полуфинала на австралийском мэйджоре.

Ее лучшим результатом в Мельбурне пока остается выход в финал в 2023 году.

Как и Пегула, Рыбакина до сих пор не проиграла ни сета на текущем турнире.

В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван (6:4, 6:3), а во втором одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой (7:5, 6:2).

После этого она спокойно остановила 18-летнюю чешку Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала чемпионка Уимблдона-2022 разгромила бельгийку Элизу Мертенс — 6:1, 6:3.

В полуфинале Рыбакина уверенно разобралась с полькой Игой Свентек — 7:5, 6:1. В этом матче она выполнила 11 подач навылет.

Рыбакина выиграла 17 из 18-ти последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене. Елена проиграла чешке со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.85, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Но также важно уточнить, что в прошлом году Елена дважды обыграла Джессику — сначала на Кубке Билли Джин Кинг, а потом на Итоговом турнире.

Несмотря на то, что американка тоже здорово играет на этом турнире, считаем, что она не справится с Рыбакиной, которая снова вернулась на топ-уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной в двух сетах за 2.16.