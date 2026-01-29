В четверг, 29 января, в первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют Джессика Пегула и Елена Рыбакина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:45 Сегодняшний матч пройдет в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» — главном теннисном корте Australian Open. Покрытие корта — хард.

12:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго женского полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся Джессика Пегула и Елена Рыбакина. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Джессика Пегула

Пегула занимает шестое место в мировом рейтинге, но это ей не мешает выступать на столь поздней стадии Открытого чемпионата Австралии. До этого ее лучшим достижением в Мельбурне был выход в четвертьфинал три раза подряд в 2021-2023 годах. В прошлом сезоне здесь американка вылетела в третьем круге.

Нынешний розыгрыш турнира для Джессики складывается относительно легко, ведь она пока не отдала своим соперницам ни одного сета. В четвертьфинальном поединке Пегула играла против своей соотечественницы Аманды Анисимовой и в упорной борьбе сломила ее сопротивление — счет 2:0 (6:2, 7:6).

Елена Рыбакина

Рыбакина после прошлогодней победы на Итоговом турнире WTA не снижает напора и рвется в ТОП-3 мирового рейтинга. В прошлом сезоне на Открытом чемпионате Австралии Елена вылетела на стадии 1/8 финала, поэтому сейчас она положит себе в копилку приличное количество рейтинговых очков.

Турнир в Мельбурне складывается для казахстанской теннисистки очень удачно — все свои матчи она завершила в двух сетах. В четвертьфинале Рыбакина играла против второй ракетки мира Иги Свентек и не оставила польке ни малейшего шанса на успех — победа со счетом 2:0 (7:5, 6:1).

Личные встречи

Между собой Джессика Пегула и Елена Рыбакина встречались шесть раз и пока у них баланс по победам — 3:3. Последняя очная дуэль была на Итоговом турнире WTA 2025, там казахстанская теннисистка в трех сетах взяла верх — 2:1 (4:6, 6:4, 6:3).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16