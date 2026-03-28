В субботу, 28 марта, белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф встретятся в финале «тысячника» в Майами. Начало игры — ориентировочно в 22:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:52 30:40. Важный затяжной розыгрыш выигрывает Гауфф.

22:51 30:30. Гоняет Соболенко соперницу по задней линии и заставляет ошибиться.

22:50 15:30. Классный форхенд принёс ещё одно очко американке.

22:50 15:15. У сетки неудачно сыграла Соболенко.

22:50 15:0. Острый приём исполнила Арина, Гауфф отбила в аут.

22:49 Второй сет начинается. Гауфф на подаче.

22:47 1-0 (6:2). Закрывает первую партию Соболенко ещё одним шикарным розыгрышем.

22:47 40:15. Ещё одна хорошая уходящая подача — и двойной сетбол у Арины.

22:46 30:15. В коридор приняла американка первую подачу.

22:45 15:15. В линию попала с форхенда Соболенко и затем отлично сыграла у сетки.

22:45 0:15. Навылет пробила слева Кори.

22:43 5:2. Блестящая комбинация удалась Арине, завершила она её ударом слева под самую линию. Будет подавать на сет белоруска.

22:42 40:30. Отыграла первый американка за счёт отличной подачи.

22:41 40:15. Двойную даёт Кори, двойной брейк-пойнт у Соболенко.

22:41 30:15. Очередной анфорс слева от Гауфф.

22:40 15:15. Свечу почти под сетку пустила американка, Арина уверенно завершила розыгрыш.

22:40 0:15. Коротко приняла Соболенко первый мяч, Гауфф спокойно забила с хав-корта.

22:39 4:2. Эйс в очень нужный момент помог Соболенко вновь удержать подачу.

22:38 40:30. Опять невынужденная ошибка слева от Арины и аут по длине.

22:37 40:15. Не справилась Гауфф с приёмом первой подачи.

22:37 30:15. Грубая ошибка Кори, могла она забивать в свободный угол, но пробила в сетку слева.

22:36 15:15. Срыв слева от Соболенко, уже не первый за последние несколько геймов.

22:36 15:0. Хорошо оборонялась Гауфф, но справа пробила в коридор в итоге.

22:33 3:2. И вновь ошиблась Соболенко на приёме второй подачи.

22:32 40:ADV. Хорошая уходящая первая от Кори.

22:32 40:40. Неудачный приём Арины.

22:31 ADV:40. Коснулся троса мяч после удара Соболенко, Гауфф не подстроилась и отправила резаный в аут.

22:31 40:40. Вышла к сетке белоруска и идеально исполнила драйв слева.

22:30 40:ADV. Грубая ошибка Соболенко, пробила слева в сетку.

22:30 40:40. Задавила Арина и завершила смэшем розыгрыш. Гейм продолжается.

22:29 40:ADV. Отличная подача от Гауфф и завершение у сетки.

22:28 40:40. И второй брейк-пойнт отыграла Кори — на этот раз первая подача помогла.

22:28 40:30. Не получился у Арины укороченный, немного до сетки не добила.

22:27 40:15. Помог трос Соболенко, смягчил он удар Гауфф — Арина вошла в корт и мощно пробила по линии.

22:26 30:15. Не справилась Гауфф с активным приёмом белоруски.

22:25 15:15. Двойная ошибка в исполнении американки.

22:25 0:15. Рискнула на втором мяче Гауфф, Соболенко не была готова и приняла в аут.

22:24 3:1. Шикарная игра от первой ракетки мира — ещё один активно выигранный розыгрыш и ещё один выигранный гейм на своей.

22:24 40:30. Идеальная двухходовка от Арины — уходящая подача и глубокий удар.

22:23 30:30. А вот теперь ошиблась Кори справа.

22:22 15:30. Мощно давила Соболенко, но в конце концов пробила в сетку с бэкхенда.

22:21 15:15. В аут приняла Гауфф первую подачу.

22:21 0:15. Неудачно вышла к сетке Соболенко.

22:19 2:1. Под ноль забирает Гауфф гейм на своей подаче, но по-прежнему уступает с брейком.

22:18 0:40. Не приняла Арина подачу.

22:18 0:30. Загоняла Гауфф соперницу и завершила розыгрыш форхендом в самый угол корта.

22:18 0:15. Классный удар в противоход после подачи получился у американки.

22:17 2:0. Ещё одна невынужденная ошибка Гауфф — и Соболенко удерживает свою подачу.

22:16 40:30. Пыталась глубоко принять Коко, но мяч ушёл в аут по длине.

22:15 30:30. Хорошая атака от Соболенко, у Гауфф обводящий не прошёл.

22:15 15:30. Эйс по центру подала Арина.

22:14 0:30. Ошиблась с форхенда Соболенко, отправила мяч в коридор.

22:14 0:15. Навылет справа принимает Гауфф.

22:12 1:0. Далёкий аут у Гауфф — и брейкует Арина в первом же гейме.

22:11 40:15. Аут по длине от Соболенко, но ещё есть два брейк-пойнта.

22:11 40:0. Первая двойная от Гауфф — и тройной брейк-пойнт у белоруски.

22:10 30:0. Ещё один прекрасный розыгрыш от Арины и мощный бэкхенд по линии в конце.

22:10 15:0. Отличную комбинацию завершила укороченным Соболенко.

22:10 Женский финал в Майами начинается! Гауфф будет подавать в первом гейме.

До матча

22:05 Теннисистки вышли на корт и начинают разминку. Игра стартует через несколько минут!

22:00 Сегодня в Майами солнечно и тепло — 26 градусов, так что проведению финала ничто не помешает!

21:55 С точки зрения позиций в рейтинге WTA этот финал значит не так много: Гауфф гарантированно возвращается на третью строчку благодаря победе в полуфинале, а Соболенко продолжает лидировать с большим отрывом от второго места. Но вот в призовых разница существенная: чемпионка заберёт 1 151 380 долларов, а вот финалистка — «всего» 612 340.

21:40 Сегодняшний финал пройдёт на центральном корте стадиона Hard Rock Stadium в Майами.

Арина Соболенко

Первая ракетка мира проводит в Майами абсолютно идеальный турнир: по пути к финалу она не проиграла ни одного сета за пять матчей! В двух партиях обыграны Ли (7:6, 6:4), Макналли (6:4, 6:2), Чжэн (6:3, 6:4), Баптист (6:4, 6:4) и Рыбакина (6:4, 6:3). Казалось, что полуфинал против казахстанки должен получиться максимально плотным и равным, однако в итоге Елена уступила без особых шансов.

С учётом успеха в Индиан-Уэллс победная серия Соболенко насчитывает уже 11 матчей — в случае победы в финале над Гауфф она станет лишь четвёртой теннисисткой в XXI веке, оформившей так называемый Sunshine Double (титулы в Индиан-Уэллс и Майами в один сезон): до неё это делали только Клейстерс в 2005-м, Азаренко в 2016-м и Швёнтек в 2022-м. А вообще в 2026-м Арина имеет сумасшедший рекорд 22-1: единственное поражение она потерпела от Рыбакиной в финале АО. 21 победу из 22 белоруска одержала всухую.

Кори Гауфф

Путь Гауфф к финальному матчу получился куда более трудным. Четыре встречи из пяти она выиграла в трёх сетах, причём дважды была вынуждена отыгрываться с 0-1 — хотя все соперницы Коко в Майами не входили даже в топ-10. Американка прошла Кочаретто (3:6, 6:4, 6:3), Паркс (3:6, 6:0, 6:1), Кырстю (6:4, 3:6, 6:2), Бенчич (6:3, 1:6, 6:3), и лишь Мухову в полуфинале победила легко и разгромно (6:1, 6:1).

Сезон получается у Гауфф пока скорее скомканным: этот финал — лишь первый для неё в 2026-м. С начала года она уже успела проиграть Кочаретто, Эале и дважды Свитолиной. Тот факт, что этот первый финал в году случился именно в Майами, выглядит даже удивительно, потому что раньше её отношения с этим «тысячником» были крайне непростыми: Кори играла здесь уже шесть раз — и никогда не проходила даже дальше 1/8!

Личные встречи

Белоруска и американка встречались уже 12 раз, счёт в противостоянии равный — 6:6. На харде чуть успешнее Соболенко — там она ведёт 5:4. В 2025 году два матча из трёх остались за Ариной, в том числе последний на Итоговом турнире (7:6, 6:2).

