Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Гауфф с коэффициентом для ставки за 3.40.

Соболенко

Арина второй год подряд вышла в финал «тысячника» в Майами.

В прошлом сезоне белорусская теннисистка обыграла американку Джессику Пегулу.

На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.

Первый раунд Арина пропускала, а во втором у нее был довольно напряженный матч против Энн Ли. Американке удалось навязать борьбу первой ракетке мира — 7:6, 6:4.

В третьем круге Соболенко обыграла еще одну представительницу США — Кэти Макнелли (6:4, 6:2).

В 1/8 финала она одержала уверенную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн (6:3, 6:4), а в четвертьфинале выиграла у американки Хейли Баптист (6:4, 6:4).

В полуфинале Соболенко остановила Елену Рыбакину (6:4, 6:3), которую она обыграла в финале недавнего «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Победная серия Соболенко теперь составляет 11 матчей.

В этом сезоне 27-летняя белоруска провела 22 матча, и на этом отрезке у нее лишь одно поражение.

Гауфф

Кори впервые в карьере вышла в финал на турнире в Майами.

В полуфинале американская теннисистка разгромила чешку Каролину Мухову — 6:1, 6:1.

Но перед этим она провела четыре трехсетовых матча.

Во втором раунде Гауфф совершила камбэк в игре против итальянки Элизабетты Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:3.

В третьем раунде Коко слабо начала матч против Алисии Паркс, но в итоге одержала волевую победу — 3:6, 6:0, 6:1.

В 1/8 финала двукратной чемпионке турниров «Большого Шлема» пришлось провести три сета против румынки Сораны Кырсти — 6:4, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале Гауфф остановила швейцарку Белинду Бенчич — 6:3, 1:6, 6:3.

Кори первый раз в этом году дошла до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гауфф букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: Арина явно не любит играть против Кори, о чем свидетельствует и статистика — сейчас в этом противостоянии ничья 6-6.

Интересно, что Соболенко дважды проигрывала американке в финале «Больших шлемов» — в 2023-м на US Open, а в 2025-м на «Ролан Гаррос».

Ну и с учетом того, что белоруска часто не может справиться с волнением в решающих матчах, рискнем предположить, что в предстоящем ее тоже будет трясти. Гауфф точно способна взять как минимум сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

Прогноз: также стоит обратить внимание, что ранее Арина и Кори провели в общей сложности восемь тай-брейков (пять из них завершились в пользу Соболенко).

Ставка: тотал тай-брейков больше 0,5 за 3.40.