Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Иги Свентек в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск.
Калинская
Анна пятый раз в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».
Ее лучшим результатом на этом уровне пока остается четвертьфинал Australian Open-2024.
На текущем турнире Калинская пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге российская теннисистка одержала победу над представительницей Великобритании Сонай Картал — 7:6, 6:1.
Во втором раунде Калинская спокойно обыграла австрийку Юлию Грабер — 6:3, 6:3.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Анна впервые в сезоне выиграла больше одного матча. В начале января она прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).
На турнире в Аделаиде Калинская в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.
Свентек
Ига начала турнир с победы над китаянкой Юэ Юань. Вопреки ожиданиям, польская теннисистка не смогла разгромить представительницу Поднебесной — 7:6, 6:3.
В первом сете Юань вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом. Но надо признать при этом, что ей удалось нащупать слабые места в игре второй ракетки мира.
Во втором раунде Свентек сыграла гораздо лучше, спокойно победив Мари Боузкову. Чешской теннисистке она отдала лишь пять геймов — 6:2, 6:3.
Свентек выиграла пять из семи матчей в этом году.
В начале января Ига проиграла два из пяти матчей на United Cup. Полька обыграла Еву Лис, Сюзан Ламенс и Майю Джойнт, после чего уступила Коко Гауфф и Белинде Бенчич.
В прошлом году Свентек дошла в Мельбурне до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 4.25, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Анна ранее уже обыгрывала Игу. В начале 2024 года россиянка огорошила польку на турнире в Дубае — 6:4, 6:4.
Правда, в прошлом году россиянка дважды уступила Свентек — сначала в Цинциннати, а потом на US Open.
Но важно уточнить, что Калинская ни разу не проигрывала Иге с разгромным счетом. Рискнем предположить, что она снова как минимум потреплет нервы одной из главных фавориток турнира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.