Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Иги Свентек в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск.

Калинская

Анна пятый раз в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».

Ее лучшим результатом на этом уровне пока остается четвертьфинал Australian Open-2024.

На текущем турнире Калинская пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге российская теннисистка одержала победу над представительницей Великобритании Сонай Картал — 7:6, 6:1.

Во втором раунде Калинская спокойно обыграла австрийку Юлию Грабер — 6:3, 6:3.

Анна впервые в сезоне выиграла больше одного матча. В начале января она прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

На турнире в Аделаиде Калинская в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.

Свентек

Ига начала турнир с победы над китаянкой Юэ Юань. Вопреки ожиданиям, польская теннисистка не смогла разгромить представительницу Поднебесной — 7:6, 6:3.

В первом сете Юань вела с брейком, но не воспользовалась преимуществом. Но надо признать при этом, что ей удалось нащупать слабые места в игре второй ракетки мира.

Во втором раунде Свентек сыграла гораздо лучше, спокойно победив Мари Боузкову. Чешской теннисистке она отдала лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

Свентек выиграла пять из семи матчей в этом году.

В начале января Ига проиграла два из пяти матчей на United Cup. Полька обыграла Еву Лис, Сюзан Ламенс и Майю Джойнт, после чего уступила Коко Гауфф и Белинде Бенчич.

В прошлом году Свентек дошла в Мельбурне до полуфинала.

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 4.25, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Анна ранее уже обыгрывала Игу. В начале 2024 года россиянка огорошила польку на турнире в Дубае — 6:4, 6:4.

Правда, в прошлом году россиянка дважды уступила Свентек — сначала в Цинциннати, а потом на US Open.

Но важно уточнить, что Калинская ни разу не проигрывала Иге с разгромным счетом. Рискнем предположить, что она снова как минимум потреплет нервы одной из главных фавориток турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.98.