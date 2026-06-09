Сможет ли Чилич выйти в четвертьфинал в Хертогенбосе?

прогноз на матч второго круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 3.26

Хорват Марин Чилич сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.26.

Боржеш

Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над французом Теренсом Атманом — 6:4, 6:4.

Это был первый матч португальца после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего круга.

На французском «Шлеме» Боржеш выиграл у Томаса Этчеверри и Миомира Кецмановича, после чего уступил Андрею Рублеву.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У Боржеша пока отрицательный баланс в этом сезоне — 14 побед и 17 поражений.

Ранее в этом году Нуну только на четырех турнирах смог пройти дальше второго круга.

Чилич

У Марина в первом круге был тяжелейший матч против Дениса Шаповалова.

Хорватский теннисист одержал волевую победу над бывшей 10-й ракеткой мира — 6:7, 6:4, 7:5.

Чилич провел 23 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 12 побед и 11 поражений.

Вопреки ожиданиям, 37-летний хорват слабо провел серию турниров на грунте, выиграв лишь три из семи матчей.

На Ролан Гаррос Чилич проиграл в первом круге 17-летнему французу Моизу Куаме.

Свои лучшие результаты в этом году Чилич до сих пор демонстрировал на харде. В середине февраля он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.01, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: в начале года Марин проиграл Нуну на харде в Гонконге — 5:7, 3:6.

На самом деле это не самый простой матч, и, возможно, оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, но мы склоняемся к тому, что португалец снова остановит опытного хорвата.

3.26 Победа Боржеша в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.26 на матч Боржеш — Чилич позволит вывести на карту выигрыш 2260₽, общая выплата — 3260₽

Рекомендуемая ставка: победа Боржеша в двух сетах за 3.26.