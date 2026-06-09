Американец Тейлор Фриц сыграет против испанца Мартина Ландалусе во втором круге турнира ATP2 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Ландалусе
У Мартина в первом раунде была нервная встреча с Пьером-Югом Эрбером.
Испанский теннисист одержал волевую победу над опытным французом — 5:7, 6:3, 6:4.
Это был первый матч Ландалусе после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего круга.
Перед французским «Шлемом» 20-летний испанец добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
Причем это был уже второй случай в сезоне, когда Ландалусе дошел до этой стадии на турнире такого уровня. В конце марта он пробился в восьмерку лучших на «тысячнике» в Майами.
Фриц
Тейлор попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.
Американский теннисист провел лишь два матча за последние несколько месяцев.
В конце мая Фриц не прошел первый круг на турнире в Женеве и на Ролан Гаррос, уступив Алексею Попырину и Нишешу Басаваредди соответственно.
Перед этим Фриц восстанавливался после травмы колена, которая беспокоила его еще с прошлого года.
Фриц — действующий чемпион турнира в Штутгарте. В прошлом году он выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. На этом отрезке он также взял титул в Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 2.98, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: у Фрица было достаточно времени, чтобы как можно лучше подготовиться к серии турниров на траве, в течение которой ему придется защищать около 2000 очков. Соответственно и с мотивацией у него точно не будет проблем. Однако первые матчи, вероятно, все равно будут непростыми.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.