Эмбер третий год подряд выйдет в четвертьфинал в Хертогенбосе?

прогноз на матч второго круга турнира в Хертогенбосе, ставка за 2.07

Французы Юго Эмбер и Бенжамен Бонзи встретятся во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Эмбер

Юго, как и ожидалось, легко прошел во второй раунд.

В стартовом матче его соперником был 184-я ракетка мира швед Элиас Имер — 6:4, 6:3.

Эмбер прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

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На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге.

В текущем сезоне Эмбер провел 33 матча (17 побед, 16 поражений).

Также стоит обратить внимание, что в 2024-м и 2025-м Юго дошел до полуфинала на турнире в Хертогенбосе.

Бонзи

Бенжамен в первом раунде выиграл у 18-летнего нидерландца Миса Роттгеринга — 6:4, 6:4.

Французский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв австралийцев Марка Полманса и Бернарда Томича.

Бонзи выиграл 21 из 36-ти матчей в текущем сезоне.

При этом 30-летний француз пока ни разу в этом году не проходил дальше второго круга на уровне основного тура.

На Ролан Гаррос Бонзи проиграл в первом круге Саше Звереву, который в итоге и стал победителем французского Шлема.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.40, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: на любом другом покрытии у Эмбера, скорее всего, были бы проблемы в матче против Бонзи, но на траве он точно играет заметно лучше, о чем также свидетельствуют результаты в предыдущих сезонах.

2.07 Победа Эмбера в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Эмбер — Бонзи принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.07.