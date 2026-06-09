Французы Юго Эмбер и Бенжамен Бонзи встретятся во втором круге турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
Эмбер
Юго, как и ожидалось, легко прошел во второй раунд.
В стартовом матче его соперником был 184-я ракетка мира швед Элиас Имер — 6:4, 6:3.
Эмбер прошел хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.
На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге.
В текущем сезоне Эмбер провел 33 матча (17 побед, 16 поражений).
Также стоит обратить внимание, что в 2024-м и 2025-м Юго дошел до полуфинала на турнире в Хертогенбосе.
Бонзи
Бенжамен в первом раунде выиграл у 18-летнего нидерландца Миса Роттгеринга — 6:4, 6:4.
Французский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, обыграв австралийцев Марка Полманса и Бернарда Томича.
Бонзи выиграл 21 из 36-ти матчей в текущем сезоне.
При этом 30-летний француз пока ни разу в этом году не проходил дальше второго круга на уровне основного тура.
На Ролан Гаррос Бонзи проиграл в первом круге Саше Звереву, который в итоге и стал победителем французского Шлема.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.40, победу Бонзи букмекеры предлагают за 2.94.
Прогноз: на любом другом покрытии у Эмбера, скорее всего, были бы проблемы в матче против Бонзи, но на траве он точно играет заметно лучше, о чем также свидетельствуют результаты в предыдущих сезонах.
Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 2.07.