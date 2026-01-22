Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 08:00 мск.
Серундоло
Франсиско повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре.
В 2023-м и 2025-м он не смог пройти эту стадию, проиграв Феликсу Оже-Альяссиму и Алексу Де Минору.
На текущем турнире аргентинский теннисист пока не проиграл ни одного сета.
В первом круге Серундоло одержал уверенную победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6, 6:3.
Во втором раунде латиноамериканец остановил боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:2, 6:1.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Серундоло занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» пока остается выход в четвертый раунд на Ролан Гаррос в 2023-м и 2024 году.
Рублев
Андрей седьмой раз в карьере вышел в третий круг Australian Open.
Текущий турнир российский теннисист начал с победы над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3.
Во втором круге Рублев выиграл у 151-й ракетки мира Хайме Фарии.
Вопреки ожиданиям, в матче против португальского теннисиста ему понадобился один дополнительный сет — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.
Несмотря на это, как и после матча с Арнальди, осталось ощущение, что Рублеву удалось как следует подготовиться к турниру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.23, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: здесь важно обратить внимание на один весьма неприятный факт — Андрей выиграл только один из четырех матчей против аргентинца. Несмотря на то, что Рублев действительно хорошо играл в предыдущих раундах, все равно нет уверенности, что он остановит Серундоло.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.