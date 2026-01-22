прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 08:00 мск.

Серундоло

Франсиско повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре.

В 2023-м и 2025-м он не смог пройти эту стадию, проиграв Феликсу Оже-Альяссиму и Алексу Де Минору.

На текущем турнире аргентинский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Серундоло одержал уверенную победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6, 6:3.

Во втором раунде латиноамериканец остановил боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:2, 6:1.

Серундоло занимает 21-е место в текущей версии рейтинга ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» пока остается выход в четвертый раунд на Ролан Гаррос в 2023-м и 2024 году.

Рублев

Андрей седьмой раз в карьере вышел в третий круг Australian Open.

Текущий турнир российский теннисист начал с победы над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:2, 6:3.

Во втором круге Рублев выиграл у 151-й ракетки мира Хайме Фарии.

Вопреки ожиданиям, в матче против португальского теннисиста ему понадобился один дополнительный сет — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Несмотря на это, как и после матча с Арнальди, осталось ощущение, что Рублеву удалось как следует подготовиться к турниру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.23, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: здесь важно обратить внимание на один весьма неприятный факт — Андрей выиграл только один из четырех матчей против аргентинца. Несмотря на то, что Рублев действительно хорошо играл в предыдущих раундах, все равно нет уверенности, что он остановит Серундоло.

1.92 Тотал геймов больше 39,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Серундоло — Рублев принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.