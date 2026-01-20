Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск.

Бублик

Саша прошел раунд на австралийском мэйджоре впервые с 2022 года.

При этом сразу скажем, что ранее он ни разу не выигрывал в Мельбурне больше одного матча.

На этот раз Бублик начал турнир с уверенной победы над американцем Дженсоном Бруксби — 6:4, 6:4, 6:4.

«В Австралии я редко чувствовал себя комфортно и мало выигрывал. Поэтому ожидания максимально приземленные: буду двигаться матч за матчем, розыгрыш за розыгрышем.

Мне важно постепенно набирать уровень именно здесь, потому что раньше этого ощущения не было», — сказал он после матча с Бруксби.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Победная серия Бублика теперь составляет пять матчей. В начале января он стал чемпионом турнира в Гонконге. Здесь он обыграл Ботика ван де Зандшульпа, Цзюньчэна Шана, Маркоса Гирона и Лоренцо Музетти.

Фучович

Мартон прошел во второй раунд в Мельбурне впервые с 2023 года.

В прошлом году венгерский теннисист проиграл в квалификации, а в 2024-м уступил в первом раунде Григору Димитрову.

В первом раунде текущего турнира Фучовичу достался не самый опасный соперник — Камило Уго Карабельи.

Мартон обыграл аргентинского грунтовика со счетом 7:6, 6:1, 6:2.

В этом году Фучович пока ни разу не выигрывал больше одного матча. В Брисбене он уступил в первом круге Даниилу Медведеву, а в Аделаиде проиграл во втором раунде Александру Шевченко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.22, победу Фучовича букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: Саша выиграл пять из шести матчей против Мартона. Сейчас всё указывает на то, что он снова остановит венгерского теннисиста. Однако не факт, что на этот раз Бублику хватит трех сетов.

2.15 Победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Бублик — Фучович позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 за 2.15.