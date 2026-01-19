Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск.
Калинская
Анна в новом сезоне успела сыграть уже на двух турнирах.
Россиянка пока что не может похвастаться результатами, но самое главное, что на этот раз ей удалось набрать форму перед австралийской серией.
В прошлом году Калинская пропустила мэйджор в Мельбурне из-за проблем со здоровьем, которые беспокоили ее не один месяц.
В начале января Калинская прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).
Прогнозы и ставки на Australian Open
На турнире в Аделаиде Анна в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.
Картал
Сонай второй раз в карьере сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.
В прошлом году теннисистка из Великобритании не смогла пройти первый круг, проиграв испанке Джессике Боусас-Манейро.
На этот раз Картал приехала в Мельбурн в статусе 66-й ракетки мира.
В начале января 24-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире в Окленде. Прежде чем проиграть на решающем тай-брейке украинке Элине Свитолиной, она остановила Джанис Тьен и Эллу Зайдель.
В прошлом сезоне Картал вышла в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллс, выиграла три матча на Уимблдоне и добралась до четвертьфинала в Пекине. Эти результаты позволили ей закрепиться в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.63, победу Картал букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: Анну ждет встреча с крепкой соперницей, однако мы все равно считаем, что россиянка способна обыграть британку даже в рамках двух сетов.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.39.