Сможет ли Калинская пройти первый круг в Мельбурне?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.39

Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Великобритании Сонай Картал в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск.

Калинская

Анна в новом сезоне успела сыграть уже на двух турнирах.

Россиянка пока что не может похвастаться результатами, но самое главное, что на этот раз ей удалось набрать форму перед австралийской серией.

В прошлом году Калинская пропустила мэйджор в Мельбурне из-за проблем со здоровьем, которые беспокоили ее не один месяц.

В начале января Калинская прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

Прогнозы и ставки на Australian Open

На турнире в Аделаиде Анна в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.

Картал

Сонай второй раз в карьере сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.

В прошлом году теннисистка из Великобритании не смогла пройти первый круг, проиграв испанке Джессике Боусас-Манейро.

На этот раз Картал приехала в Мельбурн в статусе 66-й ракетки мира.

В начале января 24-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире в Окленде. Прежде чем проиграть на решающем тай-брейке украинке Элине Свитолиной, она остановила Джанис Тьен и Эллу Зайдель.

В прошлом сезоне Картал вышла в четвертый круг «тысячника» в Индиан-Уэллс, выиграла три матча на Уимблдоне и добралась до четвертьфинала в Пекине. Эти результаты позволили ей закрепиться в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.63, победу Картал букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Анну ждет встреча с крепкой соперницей, однако мы все равно считаем, что россиянка способна обыграть британку даже в рамках двух сетов.

2.39 Победа Калинской в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Калинская — Картал принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.39.