прогноз на финал турнира в Брисбене, ставка за 2.13

Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк в финале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 09:00 мск.

Соболенко

Арина — первая теннисистка, которой удалось выйти в финал «пятисотника» в Брисбене три года подряд.

Соболенко — действующая чемпионка австралийского турнира. В 2024-м она остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче Елене Рыбакиной.

На этой неделе первая ракетка мира до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

Соболенко начала сезон с разгромной победы над Кристиной Букшей — 6:0, 6:1. Испанская теннисистка продержалась на корте всего лишь 49 минут.

Следующей соперницей белоруски стала румынка Сорана Кырстя — 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Соболенко одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз (6:3, 6:3), а в полуфинале обыграла чешку Каролину Мухову (6:3, 6:4),

Костюк

Марта вышла в финал турнира WTA впервые с апреля 2024-го, когда она остановилась в шаге от титула в Штутгарте.

На текущем турнире украинская теннисистка обыграла уже трех соперниц из топ-10.

В третьем раунде Костюк одержала уверенную победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале 23-летняя украинка остановила россиянку Мирру Андрееву — 7:6, 6:3.

Костюк очень дерзко прокомментировала победу над 18-летней россиянкой: «После матча с Анисимовой с кем бы ты ни играл дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно».

Впрочем, уже в следующем матче она подкрепила свои слова разгромной победой над Джессикой Пегулой. Костюк отдала шестой ракетке мира лишь три гейма — 6:0, 6:3.

В первом матче Костюк обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:7, 6:1, 6:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.32, победу Костюк букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: несмотря на сумасшедший прогресс украинки, все равно нет ощущения, что Арина проиграет в предстоящем финале. К слову, Соболенко выиграла четыре предыдущих матча против Костюк, при этом не отдав ни сета. Правда, в двух последних они провели в общей сложности три тай-брейка.

Марта навяжет борьбу, но в итоге проиграет. Соболенко пока выглядит совершенно неуязвимой.

2.13 Победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Соболенко — Костюк принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.13.