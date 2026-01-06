Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Джессики Пегулы во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 04:00 мск.
Калинская
Анна в стартовом матче одержала победу над Терезой Валентовой.
Российская теннисиста подтвердила, что ее зря называли андердогом перед игрой с 18-летней чешкой.
Калинская обыграла Валентову в двух сетах — 6:4, 6:4.
Пока можно сделать осторожный вывод, что Калинской удалось как следует подготовиться к австралийской серии турниров.
Как известно, в прошлом году ее долго беспокоили травмы и проблемы со здоровьем. Но после Уимблдона Калинская снова демонстрировала теннис, благодаря которому в 2024-м была в шаге от дебюта в топ-10.
Пегула
Джессика пока не провела ни одного официального матча в этом году.
Американская теннисистка попала в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.
Пегула завершила предыдущий сезон в статусе шестой ракетки мира.
В прошлом году Пегула выиграла три турнира и еще в трех случаях дошла до финала.
Кроме того, 31-летняя теннисистка дошла до полуфинала на US Open и на Итоговом турнире WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 2.61, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: Анна точно способна как минимум навязать борьбу шестой ракетке мира. Достаточно вспомнить два предыдущих матча между россиянкой и американкой.
В прошлом году Калинская и Пегула матч с двумя тай-брейками на «тысячнике» в Майами — Джессика выиграла со счетом 6:7, 6:2, 7:6. Вскоре после этого Калинская взяла реванш, победив Пегулу в Страсбурге.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.