прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.97

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Джессики Пегулы во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 04:00 мск.

Калинская

Анна в стартовом матче одержала победу над Терезой Валентовой.

Российская теннисиста подтвердила, что ее зря называли андердогом перед игрой с 18-летней чешкой.

Калинская обыграла Валентову в двух сетах — 6:4, 6:4.

Пока можно сделать осторожный вывод, что Калинской удалось как следует подготовиться к австралийской серии турниров.

Как известно, в прошлом году ее долго беспокоили травмы и проблемы со здоровьем. Но после Уимблдона Калинская снова демонстрировала теннис, благодаря которому в 2024-м была в шаге от дебюта в топ-10.

Пегула

Джессика пока не провела ни одного официального матча в этом году.

Американская теннисистка попала в число сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

Пегула завершила предыдущий сезон в статусе шестой ракетки мира.

В прошлом году Пегула выиграла три турнира и еще в трех случаях дошла до финала.

Кроме того, 31-летняя теннисистка дошла до полуфинала на US Open и на Итоговом турнире WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 2.61, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: Анна точно способна как минимум навязать борьбу шестой ракетке мира. Достаточно вспомнить два предыдущих матча между россиянкой и американкой.

В прошлом году Калинская и Пегула матч с двумя тай-брейками на «тысячнике» в Майами — Джессика выиграла со счетом 6:7, 6:2, 7:6. Вскоре после этого Калинская взяла реванш, победив Пегулу в Страсбурге.

1.97 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Калинская — Пегула позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.