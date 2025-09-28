Первая ракетка Казахстана пробьётся в четвертый круг?

прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 2.30

Елена Рыбакина из Казахстана сыграет против Евы Лис из Германии в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 06:00 мск.

Рыбакина

Елена Рыбакина из Казахстана во втором круге пекинского тысячника переиграла Кэти Макналли из США (7:6, 4:6, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 30 минут.

Казахстанская теннисистка 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

На Открытом чемпионате США Елена Рыбакина смогла дойти до четвертого круга, выиграв у американки Парехи, чешки Валентовой и британки Радукану.

В четвертьфинал первую ракетку Казахстана не пустила Маркета Вондроусова из Чехии (4:6, 7:5, 2:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Елена Рыбакина занимает 10 место.

Лис

Во втором круге WTA Пекин Ева Лис выиграла у американки Ивы Йович (6:3, 4:6, 7:5). На корте спортсменки провели 2 часа 39 минут.

Немецкая теннисистка один раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов.

В стартовой игре пекинского розыграша Ева Лис в двух сетах переиграла китаянку Руйен Чжан, отдав конкурентке лишь один гейм (6:1, 6:0).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Ева Лис занимает 66 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.11, победу Макналли букмекеры предлагают за 6.60.

Прогноз: На турнире в Риме в мае теннисистки играли между собой, в той встрече Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Еву Лис. Не исключаем, что первая ракетка Казахстана снова одержит победу над соперницей.

2.30 Ф1 (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Рыбакина — Лис принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.30.