Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис начал турнир с победы над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:3.

Несмотря на то, что американцу не понадобился дополнительный сет, этот матч сложно назвать простым. В первом сете соперник дрогнул только на тай-брейке.

Тиафо начал новый сезон в статусе 18-й ракетки мира. В топ-20 ему удалось вернуться после серии турниров в Северной Америке.

В августе Тиафо дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.

Прогнозы на теннис

Но главным событием стал, конечно же, выход Фрэнсиса в полуфинал Открытого чемпионата США.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем в первом круге стал участником матча-триллера.

Французский теннисист переиграл Ника Кирьоса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

Для австралийца это был первый матч за полтора года, но в итоге он сумел оказать серьезное сопротивление.

Мпетши-Перрикар при этом показал безупречное качество тенниса в геймах на своей подаче. Здесь достаточно сказать, что он выполнил 36 эйсов и забрал на первом мяче 89 процентов очков.

Кажется, в мужском туре уже начинают по-настоящему бояться подачу 21-летнего Мпетши-Перрикара.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.76, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.06.

Прогноз: в конце прошлого сезона Джованни выиграл у Фрэнсиса на старте «Мастерса» в Париже — 6:7, 7:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче американец и француз тоже проведут не менее 25 геймов. Другой сценарий здесь практически невозможен.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 1.88.