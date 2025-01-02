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    Мпетши-Перрикар и Тиафо проведут матч с тремя тай-брейками?

    Тиафо — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2025 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 2 января, начало — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 02 Января 2025 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 07:00 Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Брисбен. Мужчины
    •

    Тиафо

    Фрэнсис начал турнир с победы над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:3.

    Несмотря на то, что американцу не понадобился дополнительный сет, этот матч сложно назвать простым. В первом сете соперник дрогнул только на тай-брейке.

    Тиафо начал новый сезон в статусе 18-й ракетки мира. В топ-20 ему удалось вернуться после серии турниров в Северной Америке.

    В августе Тиафо дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.

    Прогнозы на теннис

    Но главным событием стал, конечно же, выход Фрэнсиса в полуфинал Открытого чемпионата США.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем в первом круге стал участником матча-триллера.

    Французский теннисист переиграл Ника Кирьоса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

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    • Для австралийца это был первый матч за полтора года, но в итоге он сумел оказать серьезное сопротивление.

    Мпетши-Перрикар при этом показал безупречное качество тенниса в геймах на своей подаче. Здесь достаточно сказать, что он выполнил 36 эйсов и забрал на первом мяче 89 процентов очков.

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    Кажется, в мужском туре уже начинают по-настоящему бояться подачу 21-летнего Мпетши-Перрикара.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.76, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: в конце прошлого сезона Джованни выиграл у Фрэнсиса на старте «Мастерса» в Париже — 6:7, 7:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче американец и француз тоже проведут не менее 25 геймов. Другой сценарий здесь практически невозможен.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 1.88.

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    Тиафо — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на теннис. Мпетши-Перрикар и Тиафо проведут матч с тремя тай-брейками?
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