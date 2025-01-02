Фрэнсис Тиафо
Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Тиафо
Фрэнсис начал турнир с победы над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:6, 6:3.
Несмотря на то, что американцу не понадобился дополнительный сет, этот матч сложно назвать простым. В первом сете соперник дрогнул только на тай-брейке.
Тиафо начал новый сезон в статусе 18-й ракетки мира. В топ-20 ему удалось вернуться после серии турниров в Северной Америке.
В августе Тиафо дошел до финала на «тысячнике» в Цинциннати и до полуфинала в Вашингтоне.
Но главным событием стал, конечно же, выход Фрэнсиса в полуфинал Открытого чемпионата США.
Мпетши-Перрикар
Джованни тем временем в первом круге стал участником матча-триллера.
Французский теннисист переиграл Ника Кирьоса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.
Для австралийца это был первый матч за полтора года, но в итоге он сумел оказать серьезное сопротивление.
Мпетши-Перрикар при этом показал безупречное качество тенниса в геймах на своей подаче. Здесь достаточно сказать, что он выполнил 36 эйсов и забрал на первом мяче 89 процентов очков.
Кажется, в мужском туре уже начинают по-настоящему бояться подачу 21-летнего Мпетши-Перрикара.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.76, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: в конце прошлого сезона Джованни выиграл у Фрэнсиса на старте «Мастерса» в Париже — 6:7, 7:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче американец и француз тоже проведут не менее 25 геймов. Другой сценарий здесь практически невозможен.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 26,0 за 1.88.