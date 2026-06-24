Болгарин Григор Димитров сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Димитров
Григор впервые в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура.
В первом матче на этой неделе болгарский теннисист одержал победу над Марком Полмансом — 6:1, 7:6.
Во втором раунде Димитров обыграл иорданца Абдаллу Шелбая — 6:2, 6:4.
Димитров провел 20 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него лишь шесть побед и 14 поражений.
На прошлой неделе Григор дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине. Это пока что единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.
Перед турниром в Дублине у Димитрова была серия из шести поражений.
Давидович-Фокина
Алехандро попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче испанский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 6:4, 7:5.
На прошлой неделе Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне. Прежде чем уступить Томми Полу, он обыграл Кэмерона Норри и Корантена Муте.
На турнире в Штутгарте Давидович-Фокина проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.
Алехандро выиграл 16 из 29-ти матчей в текущем сезоне.
После «Мастерса» в Индиан-Уэллс испанец до сих пор смог выиграть больше одного матча только на недавнем турнире в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.44, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: Григор ранее дважды проигрывал Алехандро на грунте — в 2021-м в Риме, а в 2022-м в Монте-Карло.
С учетом предыдущих матчей на этой неделе можно сделать вывод, что Димитров способен взять реванш, но оптимальной будет все-таки ставка не на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.