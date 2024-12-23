Мирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10

Диана Шнайдер (Россия)

Текущий рейтинг: 13

Лучший рейтинг в карьере: 12

В 2024-м по количеству титулов Шнайдер уступила только одной теннисистке — Иге Свентек. В минувшем сезоне, который получился для нее по-настоящему выдающимся, россиянка выиграла четыре турнира.

Примечательно, что Шнайдер стала единственной теннисисткой, сумевшей взять титулы на всех покрытиях — и на харде, и на грунте, и на траве.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В итоге в какой-то момент Диана «взлетела» в рейтинге с 60-й строчки сразу на 12-ю. Новый сезон она начнет в статусе 13-й ракетки мира.

Но также стоит отметить, что у Шнайдер пока не было серьезных прорывов на турнирах «Большого шлема». Кроме того, до сих пор ей не всегда удавалось демонстрировать свой лучший теннис и на «тысячниках», хотя здесь можно вспомнить про полуфинал в Торонто. Но очевидно, что в 2025-м всё может измениться в лучшую сторону.

Анна Калинская (Россия)

Текущий рейтинг: 14

Лучший рейтинг в карьере: 11

Одна из самых прогрессирующих теннисисток 2024 года, Анна Калинская сумела преодолеть серию затяжных травм и подняться на рекордную для себя 11-ю строчку рейтинга, остановившись в шаге от исторического прорыва.

Анна Калинская globallookpress.com

Калинская завершила прошлый год на 77-й позиции, но уже в 2024-м уверенно прорвалась в топ-20. Это случилось, в первую очередь, благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и успешным выступлениям в Дубае и Берлине, где она добралась до финала.

Несмотря на то, что Калинская пока не завоевала ни одного титула WTA, ей удалось завершить сезона в топ-15.

В 2025-м Калинской предстоит защитить значительное количество очков, но ее дебют в топ-10 точно не станет сюрпризом, учитывая прогресс, которого она достигла в уходящем году.

Мирра Андреева (Россия)

Текущий рейтинг: 16

Лучший рейтинг в карьере: 16

Возможно, самая обсуждаемая восходящая звезда в женском теннисе, Андреева в 2024-м все-таки сумела доказать, что она действительно очень талантлива.

Мирра Андреева globallookpress.com

В минувшем сезоне Мирра дебютировала в топ-20 и впервые дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» она преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в четвертьфинале Арину Соболенко. Еще одним успехом стала победа на грунтовом турнире в Яссах — это ее первый титул WTA.

В октябре 17-летняя Андреева на турнире в китайском Нинбо впервые дошла до финала на «пятисотнике». Сразу после этого она решила завершить сезон и сосредоточиться на подготовке к 2025 году.

В 2024-м Мирра поднялась в рейтинге сразу на 30 позиций. Кажется, все понимают, что может случиться в новом году.

Марта Костюк (Украина)

Текущий рейтинг: 18

Лучший рейтинг в карьере: 16

Костюк — одна из лучших теннисисток первой половины минувшего сезона. После серии классных результатов она ворвалась в топ-20, и теперь очень, способная ли она сделать следующий шаг.

Марта Костюк globallookpress.com

Украинская теннисистка завершила год без титулов в одиночном разряде, но при этом она играла в финале турниров WTA 500 в Сан-Диего и Штутгарте, а также дошла до полуфинала в Индиан-Уэллс.

Но, пожалуй, в психологическом плане самым существенным стал первый четвертьфинал на «Большом шлеме» — в январе Костюк попала в восьмерку лучших на Australian Open.

Вторую половину года Марта провела не так ударно, но и провальными ее результаты тоже нельзя назвать.

В начале 2025-го Костюк столкнется с давлением из-за необходимости защищать большое количество очков, однако есть ощущение, что она готова к этой проверке.

Линда Носкова (Чехия)

Текущий рейтинг: 26

Лучший рейтинг в карьере: 25

Возможно, для кого-то попадание Линды в этот список стало слегка неожиданным. Хотя бы из-за того, что для начала ей надо дебютировать в топ-20.

Линда Носкова globallookpress.com

Впрочем, вряд ли кто-то станет спорить с тем, что в 2024-м Носкова доказала, что ей существенный прорыв в рейтинге — это лишь вопрос времени.

В минувшем сезоне Носкова сенсационно обыграла Игу Свентек на Australian Open, благодаря чему впервые в карьере дошла до четвертьфинала на «Большом шлеме». Ее следующим важным достижением стала победа на турнире WTA 500 в Монтеррее.

Вполне вероятно, что Носкова будет сильно «шуметь» в ближайшие несколько месяцев.

Томми Пол (США)

Текущий рейтинг: 12

Лучший рейтинг в карьере: 12

Впервые Пол приблизился к дебюту в топ-10 еще во второй половине 2023 года. Возможно, в 2025-м он наконец-то окажется в десятке лучших.

Томми Пол globallookpress.com

В прошедшем сезоне американский теннисист выиграл три турнира (до этого у него был лишь один титул). Главным успехом стала победа на престижном травяном турнире в Лондоне.

Кроме того, Пол добрался до четвертьфинала на Уимблдоне и стал полуфиналистом на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Риме. Отдельно стоит отметить, что ему удалось одержать четыре победы над соперниками из топ-10.

Американец находится на своём рекордном месте в рейтинге, стабильно обыгрывает большинство теннисистов, находящихся ниже него в рейтинге. Дебют Томми в топ-10 — одно из самых ожидаемых событий нового мужского сезона.

Джек Дрейпер (Великобритания)

Текущий рейтинг: 15

Лучший рейтинг в карьере: 15

Прошедший сезон получился пока что лучшим в карьере Дрейпера. Достаточно сказать, что в 2024-м он стал первой ракеткой Великобритании. Одна из главных причин успеха прозвучит максимально банально — ему наконец-то удалось полноценно восстановиться после неприятных травм, которые долгое время скрывали его потенциал.

Джек Дрейпер globallookpress.com

При этом до лета Дрейперу не удавалось демонстрировать свой лучший теннис. Всё изменилось в июне, когда он завоевал свой первый титул ATP, выиграв травяной турнир в Штутгарте. Второй титул британец взял в конце октября на «пятисотнике» в Вене.

Но главным событием стал, конечно же, его прорыв на на US Open. В Нью-Йорке Дрейпер впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема». До этого его лучшим результатом на этом уровне был четвертый раунд.

В первой половине 2025-го Дрейперу предстоит защищать сравнительно небольшое количество очков, благодаря чему у него есть отличная возможность уже в ближайшее время оказаться в топ-10.

Лоренцо Музетти (Италия)

Текущий рейтинг: 17

Лучший рейтинг в карьере: 15

Хоть он и не выиграл ни одного титула в прошедшем сезоне, но для Музетти 2024-й все равно стал знаковым. Итальянец завершил год на 17-й строчке — всего в двух позициях от своей лучшей позиции.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

У Музетти было не самое простое начало сезона — первые месяцы получились чересчур напряженными. Но летом Лоренцо внезапно стал одним из главных героев травяного сезона. В июне он дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне, а в июле остановился в шаге от решающего матча на Уимблдоне.

Вскоре после британского мэйджора 22-летний Музетти играл в финале турнира в хорватском Умаге и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже.

Осенью Музетти дошел до финала в китайском Чэнду и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене. Примечательно, что в уходящем году он стал одним из немногих игроков, кто выходил в финалы на всех трех покрытиях.

Как и Дрейперу, Музетти в начале 2025-го предстоит защищать минимальное количество очков, и он вполне может воспользоваться этим для нового прорыва в рейтинге.

Артур Фис (Франция)

Текущий рейтинг: 20

Лучший рейтинг в карьере: 20

Фис стал одним из главных открытий 2024 года. В прошедшем сезоне он выиграл сразу два турнира серии ATP 500, благодаря чему дебютировал в топ-20.

Артур Фис globallookpress.com

На грунтовом турнире в Гамбурге французский теннисист обыграл в финале немца Сашу Зверева. В решающем матче на «пятисотнике» в Токио Артур остановил своего соотечественника Юго Эмбера.

У Фиса при этом пока не было серьезных успехов на турнирах «Большого шлема» и на «Мастерсах». Его лучшим результатом здесь пока остается четвертый круг на Уимблдоне.

Однако всё указывает на то, что в следующем сезоне Фис добьется значительного прогресса на крупнейших турнирах и существенно поднимется в рейтинге.

Бен Шелтон (США)

Текущий рейтинг: 21

Лучший рейтинг в карьере: 13

После впечатляющего прорыва в 2023-м Шелтон все-таки не смог закрепиться в топ-20. Минувший сезон он завершил на 21-м месте.

Бен Шелтон globallookpress.com

Тем не менее, 2024-й все равно нельзя назвать неудачным для американского теннисиста. Во-первых, на грунтовом турнире в Хьюстоне он выиграл второй титул ATP. Кроме того, осенью Бен дошел до финала на «пятисотнике» в швейцарском Базеле.

Плюс надо не забывать, что Шелтону всего 22 года. Очевидно, что в 2025-м он продолжит прогрессировать и наверняка как минимум вернется на свою пока что лучшую в карьере позицию в рейтинге — осенью 2023-го он был 13-й ракеткой мира.

Несмотря на то, что Шелтон сейчас за пределами топ-20, его действительно можно считать серьезным претендентом на дебют в десятке лучших.