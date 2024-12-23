Мирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10

Диана Шнайдер (Россия)
Текущий рейтинг: 13
Лучший рейтинг в карьере: 12
В 2024-м по количеству титулов Шнайдер уступила только одной теннисистке — Иге Свентек. В минувшем сезоне, который получился для нее по-настоящему выдающимся, россиянка выиграла четыре турнира.
Примечательно, что Шнайдер стала единственной теннисисткой, сумевшей взять титулы на всех покрытиях — и на харде, и на грунте, и на траве.
В итоге в какой-то момент Диана «взлетела» в рейтинге с 60-й строчки сразу на 12-ю. Новый сезон она начнет в статусе 13-й ракетки мира.
Но также стоит отметить, что у Шнайдер пока не было серьезных прорывов на турнирах «Большого шлема». Кроме того, до сих пор ей не всегда удавалось демонстрировать свой лучший теннис и на «тысячниках», хотя здесь можно вспомнить про полуфинал в Торонто. Но очевидно, что в 2025-м всё может измениться в лучшую сторону.
Анна Калинская (Россия)
Текущий рейтинг: 14
Лучший рейтинг в карьере: 11
Одна из самых прогрессирующих теннисисток 2024 года, Анна Калинская сумела преодолеть серию затяжных травм и подняться на рекордную для себя 11-ю строчку рейтинга, остановившись в шаге от исторического прорыва.
Калинская завершила прошлый год на 77-й позиции, но уже в 2024-м уверенно прорвалась в топ-20. Это случилось, в первую очередь, благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и успешным выступлениям в Дубае и Берлине, где она добралась до финала.
Несмотря на то, что Калинская пока не завоевала ни одного титула WTA, ей удалось завершить сезона в топ-15.
В 2025-м Калинской предстоит защитить значительное количество очков, но ее дебют в топ-10 точно не станет сюрпризом, учитывая прогресс, которого она достигла в уходящем году.
Мирра Андреева (Россия)
Текущий рейтинг: 16
Лучший рейтинг в карьере: 16
Возможно, самая обсуждаемая восходящая звезда в женском теннисе, Андреева в 2024-м все-таки сумела доказать, что она действительно очень талантлива.
В минувшем сезоне Мирра дебютировала в топ-20 и впервые дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» она преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в четвертьфинале Арину Соболенко. Еще одним успехом стала победа на грунтовом турнире в Яссах — это ее первый титул WTA.
В октябре 17-летняя Андреева на турнире в китайском Нинбо впервые дошла до финала на «пятисотнике». Сразу после этого она решила завершить сезон и сосредоточиться на подготовке к 2025 году.
В 2024-м Мирра поднялась в рейтинге сразу на 30 позиций. Кажется, все понимают, что может случиться в новом году.
Марта Костюк (Украина)
Текущий рейтинг: 18
Лучший рейтинг в карьере: 16
Костюк — одна из лучших теннисисток первой половины минувшего сезона. После серии классных результатов она ворвалась в топ-20, и теперь очень, способная ли она сделать следующий шаг.
Украинская теннисистка завершила год без титулов в одиночном разряде, но при этом она играла в финале турниров WTA 500 в Сан-Диего и Штутгарте, а также дошла до полуфинала в Индиан-Уэллс.
Но, пожалуй, в психологическом плане самым существенным стал первый четвертьфинал на «Большом шлеме» — в январе Костюк попала в восьмерку лучших на Australian Open.
Вторую половину года Марта провела не так ударно, но и провальными ее результаты тоже нельзя назвать.
В начале 2025-го Костюк столкнется с давлением из-за необходимости защищать большое количество очков, однако есть ощущение, что она готова к этой проверке.
Линда Носкова (Чехия)
Текущий рейтинг: 26
Лучший рейтинг в карьере: 25
Возможно, для кого-то попадание Линды в этот список стало слегка неожиданным. Хотя бы из-за того, что для начала ей надо дебютировать в топ-20.
Впрочем, вряд ли кто-то станет спорить с тем, что в 2024-м Носкова доказала, что ей существенный прорыв в рейтинге — это лишь вопрос времени.
В минувшем сезоне Носкова сенсационно обыграла Игу Свентек на Australian Open, благодаря чему впервые в карьере дошла до четвертьфинала на «Большом шлеме». Ее следующим важным достижением стала победа на турнире WTA 500 в Монтеррее.
Вполне вероятно, что Носкова будет сильно «шуметь» в ближайшие несколько месяцев.
Томми Пол (США)
Текущий рейтинг: 12
Лучший рейтинг в карьере: 12
Впервые Пол приблизился к дебюту в топ-10 еще во второй половине 2023 года. Возможно, в 2025-м он наконец-то окажется в десятке лучших.
В прошедшем сезоне американский теннисист выиграл три турнира (до этого у него был лишь один титул). Главным успехом стала победа на престижном травяном турнире в Лондоне.
Кроме того, Пол добрался до четвертьфинала на Уимблдоне и стал полуфиналистом на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Риме. Отдельно стоит отметить, что ему удалось одержать четыре победы над соперниками из топ-10.
Американец находится на своём рекордном месте в рейтинге, стабильно обыгрывает большинство теннисистов, находящихся ниже него в рейтинге. Дебют Томми в топ-10 — одно из самых ожидаемых событий нового мужского сезона.
Джек Дрейпер (Великобритания)
Текущий рейтинг: 15
Лучший рейтинг в карьере: 15
Прошедший сезон получился пока что лучшим в карьере Дрейпера. Достаточно сказать, что в 2024-м он стал первой ракеткой Великобритании. Одна из главных причин успеха прозвучит максимально банально — ему наконец-то удалось полноценно восстановиться после неприятных травм, которые долгое время скрывали его потенциал.
При этом до лета Дрейперу не удавалось демонстрировать свой лучший теннис. Всё изменилось в июне, когда он завоевал свой первый титул ATP, выиграв травяной турнир в Штутгарте. Второй титул британец взял в конце октября на «пятисотнике» в Вене.
Но главным событием стал, конечно же, его прорыв на на US Open. В Нью-Йорке Дрейпер впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема». До этого его лучшим результатом на этом уровне был четвертый раунд.
В первой половине 2025-го Дрейперу предстоит защищать сравнительно небольшое количество очков, благодаря чему у него есть отличная возможность уже в ближайшее время оказаться в топ-10.
Лоренцо Музетти (Италия)
Текущий рейтинг: 17
Лучший рейтинг в карьере: 15
Хоть он и не выиграл ни одного титула в прошедшем сезоне, но для Музетти 2024-й все равно стал знаковым. Итальянец завершил год на 17-й строчке — всего в двух позициях от своей лучшей позиции.
У Музетти было не самое простое начало сезона — первые месяцы получились чересчур напряженными. Но летом Лоренцо внезапно стал одним из главных героев травяного сезона. В июне он дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне, а в июле остановился в шаге от решающего матча на Уимблдоне.
Вскоре после британского мэйджора 22-летний Музетти играл в финале турнира в хорватском Умаге и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже.
Осенью Музетти дошел до финала в китайском Чэнду и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене. Примечательно, что в уходящем году он стал одним из немногих игроков, кто выходил в финалы на всех трех покрытиях.
Как и Дрейперу, Музетти в начале 2025-го предстоит защищать минимальное количество очков, и он вполне может воспользоваться этим для нового прорыва в рейтинге.
Артур Фис (Франция)
Текущий рейтинг: 20
Лучший рейтинг в карьере: 20
Фис стал одним из главных открытий 2024 года. В прошедшем сезоне он выиграл сразу два турнира серии ATP 500, благодаря чему дебютировал в топ-20.
На грунтовом турнире в Гамбурге французский теннисист обыграл в финале немца Сашу Зверева. В решающем матче на «пятисотнике» в Токио Артур остановил своего соотечественника Юго Эмбера.
У Фиса при этом пока не было серьезных успехов на турнирах «Большого шлема» и на «Мастерсах». Его лучшим результатом здесь пока остается четвертый круг на Уимблдоне.
Однако всё указывает на то, что в следующем сезоне Фис добьется значительного прогресса на крупнейших турнирах и существенно поднимется в рейтинге.
Бен Шелтон (США)
Текущий рейтинг: 21
Лучший рейтинг в карьере: 13
После впечатляющего прорыва в 2023-м Шелтон все-таки не смог закрепиться в топ-20. Минувший сезон он завершил на 21-м месте.
Тем не менее, 2024-й все равно нельзя назвать неудачным для американского теннисиста. Во-первых, на грунтовом турнире в Хьюстоне он выиграл второй титул ATP. Кроме того, осенью Бен дошел до финала на «пятисотнике» в швейцарском Базеле.
Плюс надо не забывать, что Шелтону всего 22 года. Очевидно, что в 2025-м он продолжит прогрессировать и наверняка как минимум вернется на свою пока что лучшую в карьере позицию в рейтинге — осенью 2023-го он был 13-й ракеткой мира.
Несмотря на то, что Шелтон сейчас за пределами топ-20, его действительно можно считать серьезным претендентом на дебют в десятке лучших.