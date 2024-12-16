Переходный этап. Почему мужские турниры «Большого шлема» в 2024-м оставили неоднозначные впечатления

В теннисе редко бывают периоды, когда можно остановиться и поразмышлять. Практически сразу после завершения мужского Итогового турнира начинается подготовка к новому сезону — уже в середине января стартует Открытый чемпионат Австралии.

Безусловно, 2024 год получился интересным и насыщенным.вернулся, чтобы понять, что он больше не в состоянии конкурировать с лучшими. Карьера Новака Джоковича, похоже, пошла на спад, тогда как Янник Синнер стремительно ворвался на вершину рейтинга. Карлос Алькарас выглядел одновременно на уровень выше остальных и в то же время застрявшим в своем развитии.стал спокойнее, но, возможно, в его случае это было не лучшим решением. Александр Зверев был близок к долгожданному триумфу на турнире «Большого шлема».

Это лишь небольшая часть сюжетов ATP-тура в 2024 году. Однако сезон оценивают, в первую очередь, по турнирам «Большого шлема». Tennishead рассказывает, почему в этом отношении год сложно назвать выдающимся.

Открытый чемпионат Австралии

Финал: Янник Синнер — Даниил Медведев 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Полуфиналисты: Новак Джокович, Александр Зверев

Четвертьфиналисты: Тейлор Фриц, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Карлос Алькарас

Главный сюжет: прорыв Янника Синнера

Всегда есть ощущение, что Australian Open немного недооценен по сравнению с остальными турнирами «Большого шлема». Вероятно, это всё же не главный мэйджор на харде. Из-за того, что он проходит в самом начале года, многие ведущие игроки зачастую не доходят до решающих стадий. В связи с этим вторая неделя иногда теряет звездный блеск.

С точки зрения трансляций тоже все не так просто, как хотелось бы. Также нужно учитывать непростой жаркий климат, который может легко стать самостоятельной сюжетной линией. Порой по ощущениям этот турнир больше напоминает прелюдию мужского сезона, а не его центральное событие.

И всё же у него есть и преимущества. В Мельбурне всегда создается ощущение равных условий. Возможно, больше, чем на любом другом турнире. Хард — это покрытие, на котором почти всем комфортно играть, и к началу австралийского мэйджора далеко не все теннисисты успевают набрать оптимальную форму.

Но в этом году Australian Open в этом году получился очень качественным. Возможно, это был даже лучший турнир «Большого шлема» в 2024-м.

Безусловно, в начале казалось, что будет немного скучно. Одним из главных событий должно было стать возвращение Рафаэля Надаля, но он снялся еще до начала турнира.

Янник Синнер и Даниил Медведев после финала в Мельбурне globallookpress.com

Затем создалось впечатление, что всё сведется к очередной победе Новака Джоковича. Но турнир получил большой глоток свежего воздуха после поражения серба от Янника Синнера в полуфинале.

Синнер демонстрировал шикарный теннис, но это был далеко не первый случай, когда кто-то показывал в Австралии, что он готов к прорыву и битве с непобедимым Джоковичем. До этого все подобные истории заканчивались одинаково — Новак спокойно обыгрывал своих дерзких оппонентов. Большинство ожидало очередного повторения этого сценария.

Однако Синнер доминировал в матче против Джоковича, отдав рекордсмену по количеству титулов на «Больших шлемах» лишь один сет.

Обзор матча между Янником Синнером и Даниилом Медведевым в финале Australian Open-2024

Ну и после этого Синнер совершил невероятный камбэк в финальном матче против Даниила Медведева, сумев отыграться с 0-2 по сетам. После этого стало ясно, что он уже он больше не «перспективный игрок, который может заявить о себе в будущем», а серьезная сила здесь и сейчас. В итоге итальянец подтверждал это каждую неделю вплоть до конца сезона.

Чаще всего новая звезда по-настоящему заявляет о себе на «Большом шлеме». Australian Open-2024 стал особенным в карьере Янника Синнера.

Открытый чемпионат Франции

Финал: Карлос Алькарас — Александр Зверев 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Полуфиналисты: Каспер Рууд, Янникс Синнер

Четвертьфиналисты: Новак Джокович, Алекс Де Минор, Стефанос Циципас, Григор Димитров

Главный сюжет: Александр Зверев упустил шанс выиграть первый титул на «Большом шлеме»

Долгое время Ролан Гаррос оставался самым предсказуемым мужским турниром. По сути, в течение двух недель все были в ожидании очередной победы Рафаэля Надаля. Самое удивительное, что грунтовый король неизменно оправдывал эти ожидания.

Теперь, когда травмы окончательно добили карьеру Надаля, это одновременно освободило Ролан Гаррос от его доминирования и наполнило турнир легкой грустью.

С одной стороны, было приятно осознавать, что вы можете стать свидетелем действительно непредсказуемого турнира, но с другой — невозможно было не сочувствовать главному герою в истории французского мэйджора.

Саша Зверев и Карлос Алькарас globallookpress.com

Эта грусть особенно ощущалась сразу после того, как стало известно, что уже в первом круге соперником Надаля будет Саша Зверев. Надо признать, что немецкий теннисист уверенно переиграл грунтового короля. Для Зверева, который в прошлом году вернулся в тур после серьезной травмы, это был в каком-то смысле звездный час.

К сожалению, Ролан Гаррос не мог стать сказкой о триумфальном возвращении Надаля, даже если всем так хотелось в это верить. Этот турнир мог и должен был стать главным моментов в карьере Зверева. Немца с юных лет называли будущим чемпионом турниров «Большого шлема», но этого так до сих пор и не случилось.

Однако в этом году он действительно играл на высочайшем уровне. Уже в первом круге Саша спокойно разобрался с легендарным Надалем, ну а после того, как Новак Джокович снялся из-за травмы перед 1/4 финала, казалось, что всё складывается именно таким образом, чтобы Зверев наконец-то выиграл мэйджор.

Обзор матча между Карлосом Алькарасом и Сашей Зверевым в финале Ролан Гаррос-2024

Когда Зверев повел 2-1 по сетам в финальном матче против Алькараса, всё указывало на то, что он готов довести дело до победы.

Однако в последних двух сетах он взял лишь три гейма и упустил невероятный шанс. Алькарас же после этого стал чемпионом «Большого шлема» на всех покрытиях. При этом для него было очень важно снять «проклятье» Ролан Гаррос. Все-таки его уже давно называют наследником Надаля.

Уимблдон

Финал: Карлос Алькарас — Новак Джокович 6:2, 6:2, 7:6

Полуфиналисты: Даниил Медведев, Лоренцо Музетти

Четвертьфиналисты: Янник Синнер, Томми Пол, Тейлор Фриц, Алекс Де Минор

Главный сюжет: капитуляция Джоковича в финале

Во многом Уимблдон-2024 проходил по сценарию двух предыдущих мэйджоров этого года: здесь тоже планировали попрощаться с легендой, но этого так и не произошло. На этот раз речь шла не о Надале, а об Энди Маррее.

Маррей в какой-то момент четко обозначил, что этот Уимблдон станет для него последним. Так оно и случилось, но из-за травмы спины ему удалось сыграть только в парном разряде. Для одиночки не осталось сил даже на один матч.

Когда стало ясно, что Маррей не сыграет в основном турнире, внимание переключилось на Алькараса и Джоковича — серб не скрывал, что мечтает взять у испанца реванш за поражение в финале британского мэйджора годом ранее.

Новак Джокович и Карлос Алькарас globallookpress.com

До 2023-го Джокович был практически непобедим на Центральном корте, выиграв там четыре титула подряд. Но потом случился исторический матч, в котором Алькарас совершил камбэк.

На Уимблдоне-2024 с самого начала казалось, что всё идет к тому, что Новак и Карлос снова встретятся в финале. Это ощущение усилилось после сенсационной победы Даниила Медведева над Синнером в четвертьфинале.

В итоге Джокович и Алькарас второй год подряд стали финалистами главного турнира на траве. Все ждали от серба мощного ответа, но получилось совершенно иначе. На этот раз уже никто бы не удивился победе испанца, но его полное доминирование стало настоящим шоком. Никто и подумать не мог, что с Джоковичем случится что-то подобное именно на Уимблдоне. До этого момента он всегда находил способ навязать борьбу, даже в, казалось бы, самых безвыходных ситуациях.

Обзор матча между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024

В этом году Уимблдон также запомнился благодаря неожиданному прорыву Лоренцо Музетти. Талант итальянца никогда не вызывал сомнений, но при этом всегда было ощущение, что он неспособен выдавать мощные победные серии. Несмотря на поражение от Джоковича в полуфинале, Музетти стал одним из героев турнира. Будет очень любопытно наблюдать за его выступлениями в 2025-м.

Открытый чемпионат США

Финал: Янник Синнер — Тейлор Фриц 6:3, 6:4, 7:5

Полуфиналисты: Джек Дрейпер, Фрэнсис Тиафо

Четвертьфиналисты: Даниил Медведев, Алекс Де Минор, Александр Зверев, Григор Димитров

Главный сюжет: неожиданный успех Фрица

Если вы выросли в 1980-х или 1990-х годах, то наверняка помните о доминировании американцев в мужском теннисе.

Однако вскоре после победы Энди Роддика на US Open-2003 в мужском теннисе в США начались непростые времена.

Однако в этом году наконец-то случились долгожданные изменения в лучшую сторону. Тейлор Фриц завершил сезон в статусе четвертой ракетки мира. Ну а главным событием стал его выход в финал Открытого чемпионата США.

Тейлор Фриц globallookpress.com

В полуфинале Фриц остановил еще одного американца — Фрэнсиса Тиафо, который второй раз в карьере оказался в четверке лучших на домашнем мэйджоре.

Но довести дело до конца Фрицу не удалось. Более того, в решающем матче он почти без шансов уступил Синнеру, завоевавшему второй титул «Большого шлема».

Обзор матча между Янником Синнером и Тейлором Фрицем в финале US Open-2024

Также стоит отметить успех Джека Дрейпера, ставший сильным импульсом для британского тенниса. По сути, он сразу же подтвердил статус преемника Энди Маррея. На US Open Дрейпер дошел до полуфинала. Как и Фриц, он оказался не готов противостоять мощи Синнера, но его успех внушает оптимизм на будущее.

Был ли 2024-й знаковым для мужских турниров «Большого шлема»?

Если быть честным, в контексте «Больших шлемов» сезон получился не самым успешным. Безусловно, было много историй и сюжетных линий, но в основном внимание вокруг мэйджоров было сосредоточено на прощании с великими игроками, а не на прогрессе новых звезд мужского тура.

Это, в некотором смысле, печально, особенно с учетом невероятного прогресса Синнера. Успехи Дрейпера, Фрица и Музетти тоже недооценены. Что касается Алькараса, то, кажется, все забывают, что в 21 год он уже четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема».

Но всё это только подчеркивает, что мужской теннис сейчас находится на переходном этапе. В 2024-м Надаль и Маррей присоединились к Роджеру Федереру, а Джокович сделал значительный шаг назад. Так получилось, что больше говорили о вчерашних героях ATP-тура, чем о нынешних.

Однако этот переходный момент был неизбежен, и, возможно, как раз благодаря этому 2025-й получится более захватывающим.