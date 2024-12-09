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    Джокович выиграет 25-й титул на «Большом шлеме», Соболенко покинет первую строчку рейтинга, а Синнер и Алькарас встретятся в финале мэйджора

    Несколько важных прогнозов перед стартом нового теннисного сезона

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    Карлос Алькарас и Янник Синнер
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    Карлос Алькарас и Янник Синнер
    Недавно завершившийся теннисный сезон получился одним из самых напряженных за последнее время. Смена лидера состоялась не только в мужском рейтинге, который теперь возглавляет Янник Синнер, но и в женском — осенью Арина Соболенко все-таки подвинула Игу Свентек с вершины.
    Однако предстоящий сезон санет новый испытанием для ведущих теннисистов мира. Лидеры столкнутся с необходимостью защищать большое количество очков, набранных в 2024 году. Скорее всего, справятся с этой задачей далеко не все. Соответственно, это открывает дополнительные возможности для преследователей как в мужском, так и в женском туре. Впереди очень серьезные разборки за место в топ-10.

    Sportskeeda рассуждает о возможных событиях в теннисе в 2025 году.

    В топ-10 будет несколько американцев

    По итогам 2024 года в топ-10 мужского рейтинга оказался лишь один американский теннисист. Тейлор Фриц завершил сезон на рекордной для себя позиции — сейчас он четвертая ракетка мира.

    Важным событием для американского тенниса стал выход Фрица в финал US Open. Если что, он стал первым с 2009 года американцем, добравшимся до финала на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

    Тейлор Фриц
    globallookpress.com

    Еще четверо представителей США входят в топ-25. Это Томми Пол (12-я ракетка мира), Фрэнсис Тиафо (19), Бен Шелтон (21) и Себастьян Корда (22).

    Пол в 2024-м выиграл три титула, у Тиафо тоже были отличные результаты — финал в Цинциннати и полуфинал на Открытом чемпионате США.

    У Шелтона и Корды в этом году был небольшой спад, из-за которого оба оказались за пределами топ-20.

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    • Но очевидно, что они обладаю потенциалом даже для прорыва в топ-10. Вполне вероятно, что впервые за долгое время в десятке лучших окажутся сразу несколько американцев. В 2008-м в топ-10 входили Энди Роддик (8) и Джеймс Блейк (10).

    Синнер останется первой ракеткой мира, Соболенко — нет

    Янник Синнер и Арина Соболенко стали главными звездами тенниса в 2024 году.

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Итальянец и белоруска выиграли оба турнира «Большого шлема» на хардовом покрытии — Australian Open и US Open.

    Однако в теннисе закрепиться на вершине рейтинга зачастую сложнее, чем взобраться туда.

    Синнера ждет непростой сезон, у него есть как минимум четыре серьезных конкурента — Карлос Алькарас, Саша Зверев, Тейлор Фриц и не стареющий Новак Джокович.

    Тем не менее, сейчас в рейтинге очень показательная ситуация: своего ближайшего преследователя Синнер опережает почти на четыре тысячи очков. Очевидно, что будет крайне сложно подвинуть Янника с первой строчки.

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    • Между тем, отрыв Соболенко от Свентек составляет лишь 1000 очков. Весной, когда начнутся ее любимые турниры на грунте, полька может спокойно отыграть эту разницу и снова оказаться впереди Арины, которой на этом покрытии все-таки не так комфортно, как на харде.

    Арина Соболенко
    globallookpress.com

    При этом Соболенко будет испытывать серьезное давление не только со стороны Свентек.

    Скорее всего, в их противостояние в 2025-м вмешается Кори Гауфф, которая шикарно провела заключительный отрезок сезона-2024.

    Синнер, скорее всего, проведет весь следующий сезон на вершине рейтинга, тогда как Соболенко в какой-то момент покинет первую строчку.

    Гауфф выиграет второй турнир «Большого шлема»

    С одной стороны, можно сказать, что 2024-й получился для Кори Гауфф разочаровывающим — на этот раз ей не удалось взять титул на «Большом шлеме».

    Начало сезона было неплохим, Коко дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос. Но потом случился сбой — американка слабо выступила на Уимблдоне и US Open, проиграв в обоих случаях еще до четвертьфинала.

    Кори Гауфф
    globallookpress.com

    Во второй половине сезона в игре Гауфф можно было увидеть определенные технические недостатки, которые обернулись серьезными проблемами в важных матчах. В первую очередь, это касается двойных и невынужденных ошибок — в какой-то момент их стало чересчур много.

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    Но Гауфф вовремя сделала выводы, после провала на US Open она сменила тренера, пригласив в свою команду Мэтта Дэйли.

    Насколько эффективным оказалось данное решение, можно судить по результатам: в октябре 20-летняя теннисистка выиграла «тысячник» в Пекине и дошла до полуфинала в Ухане, а в ноябре стала чемпионкой Итогового турнира. На WTA Finals Гауфф обыграла и Свентек, и Соболенко.

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    • Если Коко сможет сохранить текущую форму, в 2025-м она будет одной из главных претенденток на победу почти на всех турнирах «Большого шлема» (кроме Ролан Гаррос, наверное, там по-прежнему будет доминировать Свентек).

    Синнер и Алькарас впервые встретятся в финале на «Большом шлеме»

    Противостояние Карлоса Алькараса и Яника Синнера уже сейчас можно назвать главным сюжетом мужского тенниса. В 2024-м испанец и итальянец выиграли по два турнира «Большого шлема». Алькарас стал победителем Уимблдона и Ролан Гаррос, а Синнер завоевал титулы на Australian Open и US Open.

    В этом году они трижды встречались на корте — и во всех случаях выиграл Карлос. Теперь он ведет в личных встречах с Янником со счетом 6-4.

    Карлос Алькарас и Янник Синнер
    globallookpress.com

    Самое интересное, что их пути до сих пор ни разу не пересекались в финале турнира «Большого шлема».

    Обычно на таких турнирах они попадают в одну половину сетки, из-за чего им приходится играть друг с другом до финала.

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    • Тем не менее, вполне вероятно, что в 2025-м на некоторых «Шлемах» они будут первыми сеяными. В таком случае у них будет реальная возможность впервые встретиться в финале одного из самых престижных турниров.

    Маррей поможет Джоковичу выиграть 25-й титул «Большого шлема»

    В 2024-м Новак Джокович наконец-то стал олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль на Играх в Париже. Эпичности этой истории добавила победа над Карлосом Алькарасом в финале. В очередной раз приходится повторять, что это был один из лучших матчей в истории.

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    Однако в целом 2024-й получился сложным для сербского теннисиста. Новак впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула на уровне ATP.

    Под конец года Джокович решил сделать ход конем: в ноябре Ноле объявил, что его тренером как минимум до Australian Open-2025 будет...Энди Маррей!

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    • Это шаг явно сигнализирует, что Джокович не намерен сдаваться и запланировал на следующий год мощное возвращение.

    Благодаря сотрудничеству с Марреем и психологической перезагрузке Джокович способен в следующем году выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии — главный шанс 37-летнего серба. Новак будет отдохнувшим, а Мельбурн, как известно, один главных городов в его карьере. Здесь он выиграл сразу 10 титулов.

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