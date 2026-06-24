Россиянка Екатерина Александрова сыграет против японки Наоми Осаки в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Осака
Наоми в первом раунде одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:1.
Во втором круге японская теннисистка выиграла у бельгийки Элизы Мертенс — 6:3, 6:3.
Осака шестой раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд.
При этом экс-первая ракетка мира проводит всего лишь седьмой турнир в сезоне.
Лучшим результатом Осаки в этом году пока остается выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» 28-летняя японка обыграла Лауру Зигемунд, Донну Векич и Иву Йович, после чего уступила Арине Соболенко.
Александрова
Екатерина второй год подряд вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Бад-Хомбурге.
В 2025-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв польке Иге Свентек.
Александрова преподнесла пока что главную сенсацию недели.
Во втором раунде она, вопреки ожиданиям, выиграла у Мирры Андреевой.
Более того, Александровой хватило двух сетов для победы над действующей чемпионкой Ролан Гаррос — 6:3, 6:4.
В первом раунде 31-летняя россиянка одержала победу над американкой Энн Ли — 6:3, 6:4.
Александрова второй раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Абу-Даби.
Также стоит обратить на ее общий баланс в этом сезоне — девять побед и 15 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.79, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.02.
Прогноз: Александрова напомнила, что остается одной из самых непредсказуемых теннисисток. Но, несмотря на классную победу над Андреевой, все равно есть большие сомнения, что она обыграет Осаку.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.