Александрова обыграет Осаку и выйдет в полуфинал?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.97

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против японки Наоми Осаки в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Осака

Наоми в первом раунде одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 6:4, 6:1.

Во втором круге японская теннисистка выиграла у бельгийки Элизы Мертенс — 6:3, 6:3.

Осака шестой раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд.

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При этом экс-первая ракетка мира проводит всего лишь седьмой турнир в сезоне.

Лучшим результатом Осаки в этом году пока остается выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» 28-летняя японка обыграла Лауру Зигемунд, Донну Векич и Иву Йович, после чего уступила Арине Соболенко.

Александрова

Екатерина второй год подряд вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Бад-Хомбурге.

В 2025-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв польке Иге Свентек.

Александрова преподнесла пока что главную сенсацию недели.

Во втором раунде она, вопреки ожиданиям, выиграла у Мирры Андреевой.

Более того, Александровой хватило двух сетов для победы над действующей чемпионкой Ролан Гаррос — 6:3, 6:4.

В первом раунде 31-летняя россиянка одержала победу над американкой Энн Ли — 6:3, 6:4.

Александрова второй раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Абу-Даби.

Также стоит обратить на ее общий баланс в этом сезоне — девять побед и 15 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.79, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: Александрова напомнила, что остается одной из самых непредсказуемых теннисисток. Но, несмотря на классную победу над Андреевой, все равно есть большие сомнения, что она обыграет Осаку.

1.97 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Осака — Александрова принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.