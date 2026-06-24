Сможет ли Сафиуллин выйти в основную сетку Уимблдона?

прогноз на финал квалификации Уимблдона, ставка за 3.54

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против швейцарца Жерома Кима в третьем раунде квалификации Уимблдона. Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.54.

Кто победит? Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Сафиуллин

В первом раунде квалификации Роман одержал победу над австралийцем Джеймсом Маккейбом — 6:3, 7:6.

Во втором отборочном матче российский теннисист выиграл у бельгийца Киммера Коппеянса — 7:6, 7:5.

Сафиуллин провел восемь матчей на траве в этом сезоне.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В начале июня он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете он вел со счетом 4:1.

На прошлой неделе 28-летний россиянин дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин выиграл 26 из 36-ти матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

Ким

Жером в первом раунде одержал волевую победу над перуанцем Гонсало Буэно — 4:6, 7:5, 6:1.

Во втором матче квалификации швейцарский теннисист выиграл у датчанина Аугуста Хольмгрена — 6:4, 6:3.

На прошлой неделе Ким прошел раунд на «челленджере» в Дублине — после победы над Танаси Коккинакисом проиграл Титуану Дроге.

Ким провел 19 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 10 побед и девять поражений.

Ранее в этом году Ким ни разу не играл на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Кима букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: скорее всего, Сафиуллин подтвердит статус фаворита и выйдет в основную сетку британского мэйджора. Рискнем предположить, что он обыграет швейцарца в трех сетах.

3.54 Победа Сафиуллина со счетом 3-0 по сетам Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.54 на матч Сафиуллин — Ким принесёт чистый выигрыш 2540₽, общая выплата — 3540₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина со счетом 3-0 по сетам за 3.54.