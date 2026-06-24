Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против турчанки Зейнеп Сёнмез в четвертьфинале турнира WTA 250 в Истборне (Англия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Остапенко
Алена начала турнир с разгромной победы над британкой Франческой Джонс — 6:2, 6:2.
Во втором раунде теннисистка из Латвии одержала волевую победу над венгеркой Панной Удварди — 3:6, 6:1, 6:2.
Для Остапенко это первый турнир после Ролан Гаррос, на котором она уступила во втором круге Магде Линетт.
Лучшим результатом Остапенко в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.
Кроме того, в мае чемпионка Ролан Гаррос-2017 дошла до четвертьфинала на престижном турнире в Риме.
Остапенко выиграл 18 из 31 матчей в текущем сезоне.
Сёнмез
Зейнеп во втором раунде должна была встретиться с Сарой Бейлек, но чешка в последний момент снялась с турнира.
В первом круге турецкая теннисистка одержала волевую победу над британкой Хэрриет Дарт — 4:6, 6:2, 7:5.
С учетом квалификации Сёнмез провела в Истборне три матча.
В отборочных матчах ее соперницами были Ханне Вандевинкель и Эльза Жакмо.
Сёнмез провела уже 10 матчей на траве. На этом отрезке у нее восемь побед и два поражения.
На турнире в Хертогенбосе она дошла до четвертьфинала, обыграв Кэти Волынец и Анастасию Потапову. В Ноттингеме 24-летняя теннисистка прошла квалификацию и один раунд в основной сетке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.51, победу Сёнмез букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: два года назад Остапенко обыграла Сёнмез на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 2:6, 7:5, 6:3.
Вероятно, в предстоящем матче теннисистки тоже проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.