прогноз на матч 1/4 финала турнира на Мальорке, ставка за 1.95

Серб Миомир Кецманович сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Кецманович

Миомир провел уже два изнурительных матча на этой неделе.

В первом сербский теннисист одержал волевую победу над 303-й ракеткой мира Антуаном Гибаудо — 2:6, 6:3, 7:6.

Во втором раунде Кецманович совершил камбэк в матче против итальянца Лоренцо Сонего — 2:6, 7:6, 6:4.

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Кецманович выиграл два матча подряд на уровне основного тура третий раз в сезоне и впервые с конце февраля, когда он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько.

Миомир выиграл 17 из 33-х матчей в этом сезоне. Среди его лучших результатов — победа на грунтовом «челленджере» в Валенсии.

Марожан

У Фабиана в первом круге был тяжелейший матч против словака Алекса Молчана — 2:6, 7:6, 7:6.

Зато во втором раунде венгерский теннисист спокойно обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Марожан проиграл американцу Тейлору Фрицу во втором круге «пятисотника» в Галле, а перед этим уступил бельгийцу Готье Онклену на старте турнира в Штутгарте.

У Марожана пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 14 побед и 16 поражений.

Среди его лучших результатов в этом году — полуфиналы в Окленде и Бухаресте, а также третий круг на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.81, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: Фабиан выиграл два из трех матчей против Миомира. При этом в обоих случаях он победил серба в Галле — на турнире в 2025 году и на прошлой неделе. И в первом матче, и во втором они провели три сета. Вероятно, предстоящая встреча будет не менее напряженной.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Кецманович — Марожан позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.