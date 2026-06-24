Серб Миомир Кецманович сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Кецманович
Миомир провел уже два изнурительных матча на этой неделе.
В первом сербский теннисист одержал волевую победу над 303-й ракеткой мира Антуаном Гибаудо — 2:6, 6:3, 7:6.
Во втором раунде Кецманович совершил камбэк в матче против итальянца Лоренцо Сонего — 2:6, 7:6, 6:4.
Кецманович выиграл два матча подряд на уровне основного тура третий раз в сезоне и впервые с конце февраля, когда он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько.
Миомир выиграл 17 из 33-х матчей в этом сезоне. Среди его лучших результатов — победа на грунтовом «челленджере» в Валенсии.
Марожан
У Фабиана в первом круге был тяжелейший матч против словака Алекса Молчана — 2:6, 7:6, 7:6.
Зато во втором раунде венгерский теннисист спокойно обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:2, 6:3.
На прошлой неделе Марожан проиграл американцу Тейлору Фрицу во втором круге «пятисотника» в Галле, а перед этим уступил бельгийцу Готье Онклену на старте турнира в Штутгарте.
У Марожана пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 14 побед и 16 поражений.
Среди его лучших результатов в этом году — полуфиналы в Окленде и Бухаресте, а также третий круг на Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.81, победу Марожана букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: Фабиан выиграл два из трех матчей против Миомира. При этом в обоих случаях он победил серба в Галле — на турнире в 2025 году и на прошлой неделе. И в первом матче, и во втором они провели три сета. Вероятно, предстоящая встреча будет не менее напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.