Француженка Кароль Монне сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас в первом круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 2 декабря, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Монне — Парризас-Диас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монне

Несмотря на все усилия, французской теннисистке пока так и не удалось вернуться во вторую сотню рейтинга. Очередную неделю она начнет в статусе 244-й ракетки мира.

В ноябре Монне выступила на двух турнирах, но только на одном из них смогла пройти первый круг.

В португальском Фуншале Кароль обыграла малоизвестную шведку Тиде Стремквист, после чего уступила 668-й ракетке мира Анете Лабутковой.

Осенью лучшим результатом Монне пока остается выход в четвертьфинал турниров ITF в Лиссабоне и Нанте.

Прогнозы на теннис

В Анже 23-летняя Монне попала в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она выиграла у француженки Дианы Мартынов (6:3, 6:3).

Парризас-Диас

Нурия тем временем решила провести еще один турнир, чтобы точно завершить год в топ-100. В Анже она приехала в статусе 99-й ракетки мира.

В сентябре Парризас-Диас дошла до финала на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне и до полуфинала в швейцарском Монтрё.

На остальных осенних турнирах испанская теннисистка выступила не так успешно. Разве что можно вспомнить четвертьфинал в Барселоне, но, правда, здесь она проиграла Полине Кудерметовой со счетом 5:7, 0:6.

В этом году Парризас-Диас взяла три титула на уровне ITF — в Канберре, Маспаломасе и Кэри.

В прошлом году Нурия проиграла россиянке Эрике Андреевой на старте турнира в Анже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монне в этом матче можно поставить за 3.90, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: ранее в этом году испанка дважды обыграла испанку на грунте — в Монпелье и Монтрё. Скорее всего, Нурия продлит серию побед над Кароль, но до разгрома здесь вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Парризас-Диас + тотал геймов больше 18,5 за 2.17.