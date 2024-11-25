Чешка Сара Бейлек сыграет против американки Робин Монтгомери в первом круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монтгомери — Бейлек, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монтгомери

Американская теннисистка решила продлить сезон еще как минимум на неделю в надежде, что это поможет ей завершить год в топ-100.

На данный момент 20-летняя Монтгомери занимает 105-е место в рейтинге WTA.

Ранее в этом месяце Робин выиграла по одному матчу на турнирах в Кали (Колумбия) и Колине (Чили).

В 2024-м первым серьезным успехом Монтгомери стал выход в третий круг «тысячника» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

Летом Робин дошла до четвертьфинала на травяном турнире в Хертогенбосе, а также прошла квалификацию и выиграла один матч на уровне основной сетки Уимблдона.

Бейлек

Сара в какой-то момент тоже была близка к дебюту в топ-100, но прямо сейчас она находится в конце второй сотни рейтинга.

Но здесь сразу надо сказать, что сезон 18-летней теннисистки испортили травмы, из-за которых ей нередко приходилось делать паузы.

При этом в 2024-м Бейлек прошла квалификацию на Australian Open и выиграла три матча в основной сетке «тысячника» в Мадриде.

Ну и сейчас Бейлек, судя по недавним результатам, находится в оптимальной форме. В октябре Сара взяла титул на турнире ITF в хорватском Шибенике, а на прошлой неделе дошла до полуфинала в Колине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.77, победу Бейлек букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: ну здесь точно нет смысла даже думать о ставках на исход. В таком матче это лотерея. Но зрителей чешка и американка, скорее всего, порадуют.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.88.