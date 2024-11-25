Монтгомери
Американская теннисистка решила продлить сезон еще как минимум на неделю в надежде, что это поможет ей завершить год в топ-100.
На данный момент 20-летняя Монтгомери занимает 105-е место в рейтинге WTA.
Ранее в этом месяце Робин выиграла по одному матчу на турнирах в Кали (Колумбия) и Колине (Чили).
В 2024-м первым серьезным успехом Монтгомери стал выход в третий круг «тысячника» в Мадриде.
Летом Робин дошла до четвертьфинала на травяном турнире в Хертогенбосе, а также прошла квалификацию и выиграла один матч на уровне основной сетки Уимблдона.
Бейлек
Сара в какой-то момент тоже была близка к дебюту в топ-100, но прямо сейчас она находится в конце второй сотни рейтинга.
Но здесь сразу надо сказать, что сезон 18-летней теннисистки испортили травмы, из-за которых ей нередко приходилось делать паузы.
При этом в 2024-м Бейлек прошла квалификацию на Australian Open и выиграла три матча в основной сетке «тысячника» в Мадриде.
Ну и сейчас Бейлек, судя по недавним результатам, находится в оптимальной форме. В октябре Сара взяла титул на турнире ITF в хорватском Шибенике, а на прошлой неделе дошла до полуфинала в Колине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монтгомери в этом матче можно поставить за 2.77, победу Бейлек букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: ну здесь точно нет смысла даже думать о ставках на исход. В таком матче это лотерея. Но зрителей чешка и американка, скорее всего, порадуют.
- 2.65Макарова — Булгару: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.92Стоянович — Карле: прогноз и ставкаЗавтра в 00:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.88.