Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Дженсона Бруксби в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Синнер
Янник в первом раунде одержал победу над Миомиром Кецмановичем.
Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур непростым. Соперник вел 2-1 по сетам, но также стоит признать, что итальянец здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.
Во втором круге Синнер выиграл у Нуну Боржеша. Здесь ему не понадобились дополнительные сеты, но и эту победу сложно назвать уверенной — 7:6, 7:6, 6:4.
Синнер провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. На прошлой неделе первая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри на выставочном турнире в Херлингеме.
Как известно, после сенсационного поражения во втором круге Ролан Гаррос итальянец решил пропустить июньские турниры.
Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.
Бруксби
Дженсон второй раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона.
В 2022-м он не смог пройти эту стадию, проиграв чилийцу Кристиану Гарину.
Вопреки ожиданиям, Бруксби чересчур уверенно преодолел первые раунды на текущем турнире.
В первом круге американец выиграл у австралийца Александра Вукича — 7:6, 6:1, 6:1.
Во втором раунде его соперником был перуанец Игнасио Бусе — 6:2, 6:2, 6:3.
Бруксби сыграл на трех травяных турнирах перед британским мэйджором. В Хертогенбосе он проиграл в первом круге Чжичжэню Чжану, а в Лондоне и Истборне не прошел второй раунд, уступив Франсиско Серундоло и Юго Эмберу соответственно.
Также стоит обратить внимание на общий баланс Бруксби в этом сезоне — восемь побед и 16 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер обыграет американца с разгромным счетом. На победу Бруксби можно поставить за 17.25.
Прогноз: несмотря на то, что Бруксби здорово провел недавние матчи, все равно нет сомнений, что он не станет серьезным препятствием для первой ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 30,5 за 2.00.