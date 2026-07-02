Александрова третий раз подряд выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.20

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Ивы Йович в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Александрова

Екатерина третий раз подряд вышла в 1/16 финала британского мэйджора.

В 2024-м российская теннисистка пропустила турнир, тогда как в 2023-м и 2025-м добралась до 1/8 финала.

Вопреки ожиданиям, Александрова пока не проиграла ни одного сета на текущем турнире.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом круге ее соперницей была венгерка Панна Удварди — 6:4, 6:2.

Во втором раунде Александрова одержала победу над Ланланой Тараруди — 7:5, 7:5.

На неделе перед Уимблдоном Екатерина дошла до четвертьфинала в Бад-Хомбурге. Россиянка преподнесла одну из главных сенсаций немецкого «пятисотника», выиграв во втором круге у Мирры Андреевой (6:3, 6:4).

Но сейчас также стоит обратить внимание на общий баланс Александровой в текущем сезоне — 11 побед и 16 поражений.

Йович

Ива впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.

Как и Александрова, она пока не отдала ни одного сета на текущем турнире.

В первом раунде Йович одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 7:6, 6:0.

Во втором круге 18-летняя теннисистка разгромила немку Татьяну Марию — 6:1, 6:2.

В июне Йович дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Лондоне: прежде чем уступить Эмме Радукану, она обыграла Антонию Ружич, Александру Эалу и Аманду Анисимову.

Йович выиграла 28 из 43 матчей в этом сезоне. Среди ее лучших результатов в 2026-м — четвертьфинал на Australian Open, финал в Хобарте, а также полуфиналы в Окленде и Чарлстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.64, победу Йович букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: учитывая непредсказуемость матчей с участием Александровой, возможно, есть смысл взять ставку без учета исхода. Но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянка проиграет талантливой американке.

2.20 Победа Йович в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Александрова — Йович позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Йович в двух сетах за 2.20.