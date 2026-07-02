Калинская обыграет Бенчич и выйдет в 1/8 финала Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.11

Россиянка Анна Калинская сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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Бенчич

Белинда, несмотря на все опасения, уверенно преодолела первые раунды.

В стартовом матче швейцарская теннисистка разгромила 17-летнюю британку Мику Стойсавлевич — 6:2, 6:1.

Во втором круге Бенчич одержала победу над китаянкой Синьюй Ван — 7:5, 6:0.

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В прошлом месяце Бенчич не смогла сыграть на травяных турнирах в Лондоне и Берлине из-за травмы голеностопа.

Судя по всему, швейцарка успела полноценно восстановиться к британскому мэйджору.

Бенчич выиграла 23 из 32-х матчей в текущем сезоне.

В прошлом году Белинда дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Калинская

Анна в первом круге одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 7:6, 6:4.

Во втором раунде у российской теннисистки был тяжелейший матч против француженки Диан Парри — 6:4, 3:6, 7:6.

Интересно, что Калинская слабо провела травяные турниры в прошлом месяце.

В Берлине она не смогла завершить матч первого круга против Элины Свитолиной из-за плохого самочувствия.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Калинская в первом раунде выиграла у австрийки Синьи Краус, а во втором уступила румынке Елене Габриэле Русе.

Калинская выиграла 20 из 33-хм матчей в этом году. В начале июня она дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Лучшим результатом Анны на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.39, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: Анна выиграла только один из пяти матчей против Белинды.

При этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в мае на грунте в Риме, завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:3.

Калинская, вероятно, снова станет непростым препятствием для 11-й ракетки мира.

2.11 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Бенчич — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.11.