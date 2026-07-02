Россиянка Анна Калинская сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
Бенчич
Белинда, несмотря на все опасения, уверенно преодолела первые раунды.
В стартовом матче швейцарская теннисистка разгромила 17-летнюю британку Мику Стойсавлевич — 6:2, 6:1.
Во втором круге Бенчич одержала победу над китаянкой Синьюй Ван — 7:5, 6:0.
В прошлом месяце Бенчич не смогла сыграть на травяных турнирах в Лондоне и Берлине из-за травмы голеностопа.
Судя по всему, швейцарка успела полноценно восстановиться к британскому мэйджору.
Бенчич выиграла 23 из 32-х матчей в текущем сезоне.
В прошлом году Белинда дошла до полуфинала на Уимблдоне.
Калинская
Анна в первом круге одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 7:6, 6:4.
Во втором раунде у российской теннисистки был тяжелейший матч против француженки Диан Парри — 6:4, 3:6, 7:6.
Интересно, что Калинская слабо провела травяные турниры в прошлом месяце.
В Берлине она не смогла завершить матч первого круга против Элины Свитолиной из-за плохого самочувствия.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Калинская в первом раунде выиграла у австрийки Синьи Краус, а во втором уступила румынке Елене Габриэле Русе.
Калинская выиграла 20 из 33-хм матчей в этом году. В начале июня она дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
Лучшим результатом Анны на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.39, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.98.
Прогноз: Анна выиграла только один из пяти матчей против Белинды.
При этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в мае на грунте в Риме, завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:3.
Калинская, вероятно, снова станет непростым препятствием для 11-й ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.11.