Сможет ли Джокович протий третий круг Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.18

Серб Новак Джокович сыграет против француза Артура Риндеркнеша в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Риндеркнеш

Артур второй год подряд вышел в третий раунд британского мэйджора.

В 2025-м французский теннисист не смог пройти эту стадию, проиграв поляку Камилю Майхшаку.

В первом круге текущего турнира Риндеркнеш одержал победу над 348-й ракеткой мира Оливером Тарветом — 7:6, 7:6, 4:6, 7:5.

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Во втором раунде 30-летний француз выиграл у американца Мартина Дамма — 6:4, 7:6, 6:3.

У Риндеркнеша пока отрицательный баланс в этом сезоне — 13 побед и 15 поражений.

Ну и также стоит обратить внимание, что в этом году он пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Джокович

Новак 20-й раз в карьере вышел в третий круг Уимблдона.

И здесь важно уточнить, что после 2016 года он ни разу не проигрывал на британском мэйджоре раньше четвертьфинала.

В первом круге сербский теннисист одержал победу над китайцем Ибином У — 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, Джокович значительно лучше играл в матче второго раунда против Стефаноса Циципаса — 6:3, 6:4, 6:2.

При этом Новак не стал переоценивать победу над греком: «Циципас не в той форме, в которой был, когда входил в топ-5. Это ощущалось».

Джокович провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В прошлую пятницу он обыграл американца Томми Пола (6:3, 6:7, 7:5) в рамках выставочного турнира в Херлингеме.

Джокович провел 16 матчей в этом сезоне. На этом отрезке у него 12 побед и четыре поражения. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович спокойно обыграет француза. На Риндеркнеша можно поставить за 7.00.

Прогноз: в данном случае важно учитывать, что у француза довольно неприятная первая подача. Риндеркнеш вполне способен избежать поражения с разгромным счетом, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

2.18 Победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Риндеркнеш — Джокович принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 за 2.18.