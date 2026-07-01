прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.13

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Кириана Жаке во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Жаке

Кириан впервые в карьере прошел раунд на турнире «Большого шлема».

Французский теннисист начал турнир с уверенной победы над литовцем Вилюсом Гаубасом — 6:3, 6:4, 7:6.

При этом с учетом квалификации Жаке провел на британском мэйджоре уже четыре матча.

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В решающем отборочном раунде 25-летний француз выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова.

Жаке выиграл 21 из 29-ти матчей в текущем сезоне. Правда, здесь важно уточнить, что большую часть из них он провел на «челленджерах».

В начале года Жаке стал победителем турнира в Манаме (Бахрейн).

Также стоит обратить внимание, что в середине июня Кириан обыграл Григора Димитрова на травяном «челленджере» в Дублине.

Бублик

У Саши в первом раунде была тяжелейшая встреча с Танаси Коккинакисом.

Бублик обыграл австралийского теннисиста в пятисетовом матче — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:4.

Представитель Казахстана выиграл три из пяти матчей на траве в текущем сезоне.

На турнире в Штутгарте Бублик дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Джованни Мпетши-Перрикара, поле чего уступил Тейлору Фрицу.

На «пятисотнике» в Галле ему надо было защищать титул, но в итоге Бублик проиграл в первом круге итальянцу Маттиа Беллуччи.

Лучшим результатом Бублика на Уимблдоне пока остается выход в 1/8 финала в 2023 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жаке в этом матче можно поставить за 3.65, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: с одной стороны, справедливо сказать, что Бублику достался не самый опасный соперник — все-таки Жаке занимает 139-е место в текущей версии рейтинга. Но все равно есть ощущение, что его снова ждет сложный матч.

2.13 Победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Жаке — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал сетов больше 3,5 за 2.13.