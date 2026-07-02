прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 3.12

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.12.

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Cафиуллин

Роман третий раз в карьере прошел не менее двух раундов на британском мэйджоре.

В 2024-м российский теннисист уступил в третьем круге Артуру Фису, тогда как годом ранее он добрался до четвертьфинала.

В первом раунде текущего турнира он одержал победу над Андреем Рублевым.

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Сафиуллин обыграл соотечественника в напряженном пятисетовом матче — 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 7:6.

Во втором круге его соперником был нидерландец Ботик ван де Зандшульп — 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6.

С учетом квалификации Сафиуллин провел на Уимблдоне уже пять матчей. В отборе он обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.

Роман провел уже 11 матчей на траве в текущем сезоне. В начале июня он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете россиянин вел со счетом 4:1.

На прошлой неделе 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин выиграл 29 из 39-ми матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

Фонсека

Жоао пока не проиграл ни одного сета на этом турнире.

В первом круге бразильский теннисист одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 7:6, 6:4, 6:3.

Во втором раунде Фонсека выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:1, 7:5, 6:4.

Интересно, что 19-летний бразилец провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. В середине июня он разгромно проиграл Яннику Ханфману на «пятисотнике» в Галле.

В прошлом году Фонсека не смог пройти третий круг на британском мэйджоре, проиграв чилийцу Николасу Харри.

В этом сезоне Жоао выиграл 16 из 27-ми матчей. Среди его лучших результатов в 2026-м — четвертьфиналы на «Мастерсе» в Монте-Карло и Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 3.12, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: многие наверняка уверены, что Фонсека спокойно подтвердит статус фаворита и впервые выйдет в 1/8 финала на главном травяном турнире. Но на самом деле здесь всё гораздо сложнее — Сафиулин способен удивить бразильца.

3.12 Победа Сафиуллина Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.12 на матч Cафиуллин — Фонсека принесёт прибыль 2120₽, общая выплата — 3120₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 3.12.