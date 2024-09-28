Людмила Самсонова
Кристина Буча
Самсонова
Для Людмилы Самсоновой «Мастерс» в Пекине начинается со второго круга, а противостоять россиянке будет Кристина Букша из Испании.
Людмила Самсонова — финалистка пекинского «тысячника». Год назад российская теннисистка дошла до главной битвы рейтингового турнира. Однако в поединке за трофей
теннисистка из России проиграла полячке Иге Свентек (2:6, 2:6).
На данный момент Самсонова занимает в рейтинге WTA 15 место.
Букша
Кристина Букша стартовала в Пекине с победы над хозяйкой корта Синьсинь Яо (6:3, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 35 минуты.
В этом матче Букша выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.
На данный момент Кристина Букша занимает 79 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бегу букмекеры предлагают за 5.03.
Прогноз: Ранее соперницы не встречались, но на бумаге записным фаворитом матча считают Людмилу Самсонову. Россиянка вполне может нанести поражение испанской теннисистке и выйти в третий круг пекинских соревнований.
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Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-6) с коэффициентом 1.94.