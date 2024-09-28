Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Кристины Букша из Испании во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 6:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Букша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Самсонова

Для Людмилы Самсоновой «Мастерс» в Пекине начинается со второго круга, а противостоять россиянке будет Кристина Букша из Испании.

Людмила Самсонова — финалистка пекинского «тысячника». Год назад российская теннисистка дошла до главной битвы рейтингового турнира. Однако в поединке за трофей

теннисистка из России проиграла полячке Иге Свентек (2:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

На данный момент Самсонова занимает в рейтинге WTA 15 место.

Букша

Кристина Букша стартовала в Пекине с победы над хозяйкой корта Синьсинь Яо (6:3, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 35 минуты.

В этом матче Букша выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

На данный момент Кристина Букша занимает 79 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бегу букмекеры предлагают за 5.03.

Прогноз: Ранее соперницы не встречались, но на бумаге записным фаворитом матча считают Людмилу Самсонову. Россиянка вполне может нанести поражение испанской теннисистке и выйти в третий круг пекинских соревнований.

Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-6) с коэффициентом 1.94.