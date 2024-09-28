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    Людмила Самсонова получит путёвку в 3-й круг

    Самсонова — Букша. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против Кристины Букша из Испании во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 6:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Букша, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 06:00 Кристина Буча

    Кристина Буча

  • Испания
    •

    Самсонова

    Для Людмилы Самсоновой «Мастерс» в Пекине начинается со второго круга, а противостоять россиянке будет Кристина Букша из Испании.

    Людмила Самсонова — финалистка пекинского «тысячника». Год назад российская теннисистка дошла до главной битвы рейтингового турнира. Однако в поединке за трофей
    теннисистка из России проиграла полячке Иге Свентек (2:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Самсонова занимает в рейтинге WTA 15 место.

    Букша

    Кристина Букша стартовала в Пекине с победы над хозяйкой корта Синьсинь Яо (6:3, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 35 минуты.

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    • В этом матче Букша выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

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    На данный момент Кристина Букша занимает 79 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бегу букмекеры предлагают за 5.03.

    Прогноз: Ранее соперницы не встречались, но на бумаге записным фаворитом матча считают Людмилу Самсонову. Россиянка вполне может нанести поражение испанской теннисистке и выйти в третий круг пекинских соревнований.

    Рекомендуемая ставка: Фора Самсоновой (-6) с коэффициентом 1.94.

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    Самсонова — Букша: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Людмила Самсонова получит путёвку в 3-й круг
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