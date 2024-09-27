2-й таймОренбург — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»«Оренбург» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта

    Рублев прошел Каррено-Бусту на турнире в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Пабло Карреньо-Буста
    Российский теннисист Андрей Рублев прошел дальше на престижном турнире категории ATP-500 в Пекине.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    Во втором круге он победил в трудной борьбе в трех сетах Пабло Карреньо-Буста (201) из Испании со счетом 6:0, 4:6, 6:4

    Игра продолжалась почти два часа. За это время Рублев сделал 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

    На счету Карреньо-Бусты три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

  • Европейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал
  • Предыдущие семь дней в теннисе получились максимально насыщенными
  • 23/09/2024

    • В третьем круге Рублев встретится с победителем матча между китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем (43) и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» доставит проблем парижанам?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Факел» перестраивается на результативный футбол
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры