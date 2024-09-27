Рублев прошел Каррено-Бусту на турнире в Пекине

Российский теннисистпрошел дальше на престижном турнире категории ATP-500 в Пекине.

Во втором круге он победил в трудной борьбе в трех сетах Пабло Карреньо-Буста (201) из Испании со счетом 6:0, 4:6, 6:4

Игра продолжалась почти два часа. За это время Рублев сделал 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

На счету Карреньо-Бусты три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Рублев встретится с победителем матча между китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем (43) и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.