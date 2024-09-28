Россиянка Дарья Касаткина сыграет против хорватки Яны Фетт во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 6:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Фетт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина на «тысячнике» в Пекине стартует со второго круга, минуя первую стадию соревнований.

Стоит отметить, что российская спортсменка поднялась на 11 место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации.

На турнире в Сеуле Касаткина уверенно разобралась со своей соотечественницей Дианой Шнайдер (6:3, 6:4). На корте тенниситки провели 1 час 16 минут.

Прогнозы на теннис

Таким образом Касаткина добралась до финала рейтингового турнира в Южной Корее. В битве за титул 11-я ракетка планеты уступила Хаддад Майа из Бразилии (6:1, 4:6, 1:6).

Фетт

Яна Фетт на турнире в Пекине ещё не проиграла ни одного сета, в трёх матчах хорватка выиграла три матча. В квалификации спортсменка нанесла поражение китаянке Шао (6:0, 6:1).

В первом круге китайского «тысячника» Фетт выиграла у ещё одной хозяйки корта Мэйлин Ван (6:3, 6:4).

В этом матче хорватская спортсменка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнта.

Яна Фетт занимает 118 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.09, победу Фетт букмекеры предлагают за 7.70.

Прогноз: Дарья Касаткина классом выше своей соперницы. 6 лет назад соперницы встречались между собой на травяных кортах Уимблдона, тогда победу в двух сетах одержала российская теннисистка (6:2, 7:5). Так что, история может повториться.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-7) с коэффициентом 2.32.