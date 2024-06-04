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    Алькарас снова обыграет Циципаса с разгромным счетом?

    Циципас — Алькарас. Ставка (к. 2.51) и прогноз на «Ролан Гаррос» 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. Циципас — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 04 Июня 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Циципас

    Независимо от того, как завершится предстоящий матч, Стефанос уже подтвердил статус одного из лучших игроков на грунте.

    Грек четвертый раз за последние пять лет дошел до четвертьфинала на французском мэйджоре.

    В предыдущем раунде Циципас одержал волевую победу над Маттео Арнальди (3:6, 7:6, 6:2, 6:2), который ранее не оставил шансов Андрею Рублеву.

    Ключевым моментом матча стала концовка второго сета: сначала итальянец не реализовал сразу четыре сетбола, а потом слабо провел тай-брейк. После этого Циципас просто снес соперника с корта. Это был максимально эффектный камбэк.

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    В остальных раундах Циципас выиграл у Мартона Фучовича, Даниэля Альтмайера и Чжичжэня Чжана.

    Алькарас

    «У меня есть все основания считать, что я могу победить Алькараса», — утверждал Феликс Оже-Альяссим перед встречей с испанцем в четвертом круге.

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    • Итог — разгромная победа испанского теннисиста. Карлитос просто не оставил шансов канадцу — 6:3, 6:3, 6:1.

    Это был пока что лучший его матч на этом турнире. Алькарас показал почти идеальный теннис, получалось абсолютно всё — и на подаче, и на приеме.

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    И самое страшное для конкурентов заключается в том, что Алькарас с каждым матчем играет все лучше и лучше. Безусловно, такая тенденция не может не напрягать остальных фаворитов.

    Карлос третий год подряд сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: мы готовы повторить, что Стефанос отлично проводит турнир, но в контексте предстоящего матча есть одна важная деталь. Циципас не умеет играть против Алькараса.

    Грек проиграл все пять предыдущих матчей против испанца. При этом впервые он уступил Карлитосу еще в 2021 году.

    В 2023-м пути Алькараса и Циципаса тоже пересеклись в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Стеф тогда проиграл со счетом 2:6, 1:6, 6:7. Вполне вероятно, что приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая игра.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса в трех сетах за 2.51.

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    Циципас — Алькарас. Испанец Карлос Алькарас сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Циципас — Алькарас с коэффициентом 2.51.
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