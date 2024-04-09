Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Новак проведет первый матч после провального выступления на в Индиан-Уэллсе. После сложнейшей игры с Александром Вукичем серб сенсационно уступил итальянцу Луке Нарди.

Потом, конечно, все обставили так, будто Джокович и не собирался отдавать все силы ради борьбы за титул. Главное — быть в форме к Уимблдону и олимпийскому турниру в Париже.

Но факт остается фактом, Ноле максимально неудачно начал этот сезон. Главным разочарованием стало, конечно же, поражение от Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

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Во всех случаях Джокович выглядел далеко не так убедительно, как в прошлом сезоне. Возможно, это всего лишь временный спад, но железной уверенности в этом пока нет.

Сафиуллин

Роман в первом раунде одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 6:1.

Россиянин в целом хорошо сыграл на своей подаче. Соперник взял на приеме лишь гейм.

Ну и на приеме Сафиуллин тоже был эффективен, реализовав четыре брейк-пойнта из десяти.

Примечательно, что в первом сете Сафиуллин потерял подачу при счете 1:1, но сразу же сделал обратный брейк. В дальнейшем таких ошибок с его стороны не было.

В этом году Роман до сих пор выиграл больше одного матча только на турнире в австралийском Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.12, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 6.15.

Прогноз: для Новака первые недели грунтового сезона почти всегда были непростыми. Достаточно взглянуть на его результаты в Монте-Карло: после 2019-го серб ни разу не выигрывал здесь больше одного матча.

В общем, до сенсации, может, и не дойдет, но вполне вероятно, что Сафиуллин заставит Джоковича провести на корте три сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.