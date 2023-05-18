Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Корентена Мутэ в четвертьфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:30 мск. Штруфф — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Немец в начале мая сенсационно дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. С учетом того, что в основную сетку он попал как лаки-лузер, это вообще уникальная история.

В решающем матче Ян-Леннард уступил Карлосу Алькарасу. Но ему при этом удалось взять у испанца сет — 4:6, 6:3, 3:6.

Также стоит отметить, что в четвертьфинале Штруфф обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6, 5:7, 6:3).

После этого успеха немецкий теннисист решил пропустить римский «Мастерс», сделав небольшую паузу.

В Бордо Штруфф начал с уверенной победы над 428-й ракеткой мира из Франции Кирианом Жаке (6:3, 6:3).

Мутэ

Корентен в первом раунде одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом — 6:1, 1:6, 6:3.

А во втором матче Мутэ преподнем мини-сенсацию, выиграв у Доминика Тима.

Первый сет получился действительно сложным, а во втором француз отдал бывшей третьей ракетке мира лишь один гейм — 7:6, 6:1.

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Также стоит отметить, что Мутэ после Открытого чемпионата Австралии пропустил больше трех месяцев.

На «Мастерсах» в Мадриде и Риме 24-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.44, победу Мутэ букмекеры предлагают за 2.69.

Несмотря на то, что француз здорово провел встречу с Тимом, здесь надо учитывать, что Штруфф находится в шикарной форме. Логично предположить, что на этот раз Мутэ не сможет удивить опытного соперника.

Ставка — победа Штруффа в двух сетах за 2.12.