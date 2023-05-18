ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмилиано МартинесКейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси» Маккензи ДернДерн встретится с Хилл, Шахбазян подерется с Эрнандесом. Анонс карда UFC Vegas 73 «Манчестер Сити» — «Реал»«Манчестер Сити» — «Реал» 4:0. Онлайн
  • 23:50
    • «Ман Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
  • 21:30
    • «Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
  • 18:03
    • Джокович проиграл Руне в 1/4 финала римского «Мастерса»
  • 22:47
    • Канада разгромила Казахстан, Финляндия выиграла у Франции
  • 19:43
    • Форвард «Брентфорда» отстранен от футбольной деятельности на 8 месяцев
    Все новости спорта

    Сможет ли Мутэ удивить Штруффа?

    Штруфф — Мутэ. Прогноз (к. 2.12) и ставки на «челленджер» в Бордо 18 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Штруфф — Мутэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Корентена Мутэ в четвертьфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 18 мая, начало — в 13:30 мск. Штруфф — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Немец в начале мая сенсационно дошел до финала на «Мастерсе» в Мадриде. С учетом того, что в основную сетку он попал как лаки-лузер, это вообще уникальная история.

    В решающем матче Ян-Леннард уступил Карлосу Алькарасу. Но ему при этом удалось взять у испанца сет — 4:6, 6:3, 3:6.

    Также стоит отметить, что в четвертьфинале Штруфф обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6, 5:7, 6:3).

    После этого успеха немецкий теннисист решил пропустить римский «Мастерс», сделав небольшую паузу.

    В Бордо Штруфф начал с уверенной победы над 428-й ракеткой мира из Франции Кирианом Жаке (6:3, 6:3).

    Мутэ

    Корентен в первом раунде одержал победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом — 6:1, 1:6, 6:3.

    А во втором матче Мутэ преподнем мини-сенсацию, выиграв у Доминика Тима.

    Первый сет получился действительно сложным, а во втором француз отдал бывшей третьей ракетке мира лишь один гейм — 7:6, 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Мутэ после Открытого чемпионата Австралии пропустил больше трех месяцев.

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме 24-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.44, победу Мутэ букмекеры предлагают за 2.69.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Несмотря на то, что француз здорово провел встречу с Тимом, здесь надо учитывать, что Штруфф находится в шикарной форме. Логично предположить, что на этот раз Мутэ не сможет удивить опытного соперника.

    Ставка — победа Штруффа в двух сетах за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Палмейрас — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гремио — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  4.08
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Саснович — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 11:01
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рамос — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ханфманн — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мьельбю — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чехия — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ольборг — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Штруфф — Мутэ: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мутэ удивить Штруффа?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры