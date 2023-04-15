Итальянец Янник Синнер сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 мск. Синнер — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник дошел до полуфинала на третьем «Мастерсе» подряд. В прошлом месяце он добрался до этой же стадии в Индиан-Уэллсе и остановился в шаге от титула в Майами.

В четвертьфинале Синнер одержал разгромную победу над Лоренцо Музетти — 6:2, 6:2.

Как и ожидалось, Музетти банально не успел прийти в себя после сенсационной победы над Новаком Джоковичем в предыдущем раунде.

Синнеру понадобилось чуть больше часа для победы над соотечественником. За это время он ни разу не потерял свою подачу и реализовал четыре брейк-пойнта.

Пока что самым сложным для Синнера был матч третьего круга против Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:1) — во втором сете итальянец спас матчбол на тай-брейке.

Руне

Хольгер тем временем выиграл в пятницу у Даниила Медведева — 6:3, 6:4.

Этот матч подтвердил, что россиянину все-таки нелегко показывать на грунте свой лучший теннис.

Кроме того, для Медведева это был второй матч за сутки, тогда как Руне не пришлось играть в третьем круге из-за отказа Маттео Берреттини, получившего травму.

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В итоге датчанин почти идеально провел матч против соперника, который не любит грунт и явно не до конца восстановился после предыдущей игры.

Руне второй раз дошел до полуфинала на «Мастерсе». В прошлый раз он взял титул в Париже.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.59, победу Руне букмекеры предлагают за 2.36.

В прошлом году Хольгер выиграл у Янника в полуфинала турнира в Софии. Правда, в том матче итальянец снялся из-за травмы при счете 2:5 в третьем сете. Поэтому на данном результате вряд ли стоит акцентировать внимание.

И судя по недавним матчам, здесь лучше не трогать ставки на исход. Тут явно намечается жесткая битва.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.60.