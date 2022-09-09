Россиянин Карен Хачанов сыграет против норвежца Каспера Руда в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Хачанов — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов впервые вышел в полуфинал на турнире «Большого шлема», благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-20.

В четвертьфинале Карен сделал то, что оказалось не под силу даже Даниилу Медведеву. В отличие от звездного соотечественника, ему удалось выиграть у Ника Кирьоса.

Мощное противостояние россиянина и австралийца завершилось победой Хачанова в пятом сете.

Карен шикарно играл весь матч, несмотря на то, что Кирьосу тоже удалось взять две партии. А залогом успеха стала первая подача и классные удары с задней линии — оказывается, Хачанов тоже способен играть на таком уровне.

Руд

Руд тем временем второй раз в карьере дошел до полуфинала на «Большом шлеме». Ранее в этом сезоне он проиграл Рафалю Надалю в решающем матче на Ролан Гаррос. По итогам текущего турнира норвежец поднимется в топ-3.

В четвертьфинале Каспер одержал шикарную победу над Маттео Берреттини. В отличие от предыдущих соперников итальянца, для Руда не стала проблемой подача соперника.

Более того, первый сет норвежский теннисист забрал со счетом 6:1, а в решающем отыграл брейк и дожал Берреттини на тай-брейке.

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После матча Руд признался, что где-то во втором сете начал нервничать, потому что «все шло слишком хорошо». Да, в какой-то момент Каспер вел 6:1, 5:1.

В общем, Руд красиво ворвался в полуфинал, вопреки ожиданиям.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.71, победу Руда букмекеры предлагают за 1.51.

Казавшееся еще совсем недавно невозможным через несколько дней может стать реальностью. Руд по итогам турнира может стать первой ракеткой мира. На вершине можно было представить кого угодно, но только не норвежца.

Но все закономерно. Каспер проводит отличный турнир, и Хачанова он тоже обыграет.

Карен так же, как и Берреттини, очень зависим от подачи. Если будут проблемы на первой — это сразу открывает массу возможностей для соперника.

В общем, Руду хватит трех-четырех сетов для победы над россиянином.

Ставка — победа Руда с форой по сетам (-1,5) за 1.96.