Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. Циципас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас второй год подряд дошел в Монте-Карло до полуфинала. В прошлом сезоне он взял здесь титул.

В пятницу Стефанос провел матч-триллер против Диего Шварцмана. Хотя где-то в конце второго сета зрители были разочарованы — аргентинец проигрывал без шансов.

Циципас во второй партии не смог подать на матч при счете 5:3, и после этого началось что-то невероятное. Шварцман отыгрался, перевел матч в третий сет, по ходу которого вел 4:0, но умудрился упустить победу.

Циципас стал автором самого яркого камбэка на этом турнире, и в психологическом плане этот успех в будущем будет иметь колоссальное значение.

Зверев

Зверев тоже второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса» на Лазурном берегу.

В четвертьфинале Александр одержал волевую победу над Янником Синнером. В третьем сете немец не подал на матч при счете 5:4, но на тай-брейке реализовал первый же матчбол при 6:5.

Все прогнозы на теннис

Зверев на этот раз максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и игру на задней линии. Надо признать, что обострять ему удавалось чаще, чем итальянцу.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.82, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.15.

В прошлом году Зверев выиграл у Циципаса в Акапулько и в Цинциннати, но на грунте, причем в полуфинале «Ролан Гаррос», победу одержал грек.

И вообще, шесть из девяти матчей между этими теннисистами завершились в пользу Стефаноса. Зверев еще ни разу не обыгрывал Циципаса на грунте.

Ставка — победа Циципаса за 1.74.