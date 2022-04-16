ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Циципас второй год подряд выйдет в финал в Монте-Карло?

    Циципас — Зверев. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Циципас — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. Циципас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас второй год подряд дошел в Монте-Карло до полуфинала. В прошлом сезоне он взял здесь титул.

    В пятницу Стефанос провел матч-триллер против Диего Шварцмана. Хотя где-то в конце второго сета зрители были разочарованы — аргентинец проигрывал без шансов.

    Циципас во второй партии не смог подать на матч при счете 5:3, и после этого началось что-то невероятное. Шварцман отыгрался, перевел матч в третий сет, по ходу которого вел 4:0, но умудрился упустить победу.

    Циципас стал автором самого яркого камбэка на этом турнире, и в психологическом плане этот успех в будущем будет иметь колоссальное значение.

    Зверев

    Зверев тоже второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса» на Лазурном берегу.

    В четвертьфинале Александр одержал волевую победу над Янником Синнером. В третьем сете немец не подал на матч при счете 5:4, но на тай-брейке реализовал первый же матчбол при 6:5.

    Все прогнозы на теннис

    Зверев на этот раз максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и игру на задней линии. Надо признать, что обострять ему удавалось чаще, чем итальянцу.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.82, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.15.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году Зверев выиграл у Циципаса в Акапулько и в Цинциннати, но на грунте, причем в полуфинале «Ролан Гаррос», победу одержал грек.

    И вообще, шесть из девяти матчей между этими теннисистами завершились в пользу Стефаноса. Зверев еще ни разу не обыгрывал Циципаса на грунте.

    Ставка — победа Циципаса за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аугсбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Зверев: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на теннис. Циципас второй год подряд выйдет в финал в Монте-Карло?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры