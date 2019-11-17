Стефанос Циципас — Доминик Тим. Прогноз и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 17 ноября 2019 года

В воскресенье, 17 ноября, грек Стефанос Циципас сыграет с австрийцем Домиником Тимом в финальном матче Итогового чемпионата ATP. Встреча, которая пройдет в Лондоне, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Стефанос Циципас — Доминик Тим.

Стефанос Циципас

Грек Стефанос Циципас, занимающий шестое место в рейтинге ATP, на Итоговом чемпионате стал победителем группы Андре Агасси.

В первом туре Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:4), а во втором — немца Александра Зверева (6:3, 6:2), чего хватило для досрочного выхода в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа грек потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля (7:6, 4:6, 5:7), но все равно остался на первой строчке в группе.

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Соперником Циципаса по полуфиналу стал швейцарец Роджер Федерер, у которого грек выиграл в двух сетах (6:3, 6:4), отыграв 11 из 12 брейк-поинтов на своей подаче.

Доминик Тим

Австриец Доминик Тим прибыл в Лондон в статусе пятой ракетки мира. Ему удалось стать лучшим в группе Бьорна Борга.

Уже в первом туре группового этапа Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера (7:5, 7:5), а во втором неожиданно переиграл серба Новака Джоковича (6:7, 6:3, 7:6).

В третьем туре Тим позволил себе расслабиться и проиграть итальянцу Маттео Берретини (6:7, 3:6).

В полуфинале австриец встречался с немцем Александром Зверевым, которому нанес поражение в двух сетах (7:5, 6:3).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество австрийцу: победа Доминика Тима — 1.80, победа Стефаноса Циципаса — 2.00.

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Выделить явного фаворита действительно сложно, ведь оба теннисиста демонстрируют в Лондоне высочайший уровень игры, а их участие в финале можно назвать абсолютно заслуженным.

По личным встречам Тим ведет 4-2, но мы все же склоняемся к ставке на Циципаса, в котором подкупают невероятная уверенность, хорошая подача и нацеленность на атаку.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал реализованных брейков у Циципаса больше 1,5» за 1.80. Грек на текущем турнире взял три подачи Зверева и три подачи Федерера, тогда как австриец подает не настолько стабильно, чтобы можно было бы сказать, что он сдержит натиск соперника. 0