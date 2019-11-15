Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича

Швейцарец Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:3 в матче Итогового чемпионата ATP, благодаря чему вышел в полуфинал, отправив своего давнего противника на преждевременные каникулы. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Безупречный Федерер

Журналист «Чемпионата» Артем Тайманов назвал игру Роджера Федерера безупречной и завил, что у Новака Джоковича в этом поединке не было шансов.

«Роджер сыграл вдохновенно, проведя, пожалуй, свой лучший матч в году. Он не позволил Новаку практически ничего на приёме — вся борьба ограничилась двумя геймами в начале второй партии, в одном из которых у Джоковича был брейк-поинт, но Федерер уверенно его отыграл.

За два этих гейма швейцарец отдал 6 очков на своей подаче, а за все остальные — 5. Ещё Роджер 23 раза пробил навылет и допустил всего 5 невынужденных ошибок. У Новака этот показатель отрицательный — 14 ударов навылет и 18 неточностей.

Роджер Федерер Швейцарский теннисист На самом деле призрака Уимблдона никогда и не было. Было несколько журналистов, которые его выдумали. К тому же я вообще не знал, что не выигрывал у него несколько лет. Не почувствовал этого, потому что был близок к победе в Париже и на Уимблдоне. Я понял, что не обыгрывал него после операции на колене. Услышал это сегодня. Не уверен, полезно было узнать об этом или нет, но в любом случае я это осознал. Я просто счастлив, что сегодня играл на таком уровне. Конечно, победа над Новаком — всегда особое событие, тем более после того, что случилось, но я не чувствовал, что должен избавиться от призраков или чего-то в этом духе. Думаю, я довольно быстро с этим справился.

Вообще было ощущение, что серб то ли устал, то ли приболел. Он плохо подходил к мячу, часто недорабатывая ногами, особенно в первой партии. Шансов против безупречно игравшего Федерера в таком состоянии у Джоковича не было — 6:4, 6:3 в пользу Роджера», — констатирует Тайманов.

Федерер услужил Надалю

Обозреватель ESPN Саймон Кэмберс указал на то, что победа Роджера Федерера над Новаком Джоковичем обеспечила Рафаэлю Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.

«Роджер Федерер все-таки отомстил своему обидчику, да еще и перед фанатами, которые неустанно скандировали его имя.

Через четыре месяца после того, как ему не удалось реализовать два матчбола в решающей партии финала Уимблдона, 38-летний теннисист одержал победу над Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:3 на Итоговом чемпионате и вышел в полуфинал, лишив серба шансов завершить сезон на первой строчке мирового рейтинга.

Этой чести удостоится Рафаэль Надаль, который вместе с Федерером и Джоковичем по пять раз удерживал первую строчку по итогам года. В свои 33 года испанец — самая возрастная первая ракетка мира в конце сезона, и этим он обязан своему еще более опытному коллеге.

Роджер Федерер Швейцарский теннисист Я знал, что для Новака многое стоит на кону. Но если бы он не выиграл Уимблдон, то, может быть, не подобрался бы так близко. Об этом я себе тоже говорил. Новак был так близок к первой строчке, потому что обыграл меня на Уимблдоне. Рафа в этом году провел нереальный отрезок. Они оба провели отличный сезон. Я рад, что в этом году сумел обыграть обоих, но они оба заслужили стоять в рейтинге выше меня. Я считаю, что это был хороший день для тенниса. Не потому, что я обыграл Новака, а из-за гонки за №1, из-за отличной атмосферы на стадионе. Мне удалось классно выступить в напряженной ситуации, и я пытался напоминать себе, что давление на Новака еще выше, и это мне помогало. Я очень доволен.

И это много значит. Одержав победу над Джоковичем, Федерер взлетел в воздух, крича от восторга. Если он и не изгонит из головы всех демонов Уимблдона, то наверняка станет играть значительно лучше, чем в последнее время», — убежден Кэмберс.

Упущенные возможности Джоковича

Автор Tennis.com Стив Тинор заметил, что в начале второго сета у Новака Джоковича был шанс выйти вперед с брейком, но он им не воспользовался.

«Федереру не потребовалось много времени, чтобы приноровиться к подаче Джоковича. Уже при счете 1:1 он сделал брейк, выполнив два прекрасных удара с бекхэнда кроссом, после чего еще в двух геймах всерьез угрожал сербу на его же подаче.

Во второй партии он мгновенно заработал два брейк-поинта, а окончательно сломил Джоковича при счете 2:2, когда в затяжных розыгрышах Новаку не хватило мастерства. Даже когда серб наносил более плотные удары, Федерер сохранял агрессивную стойку, не отходил далеко от задней линии и атаковал всякий раз, как только имел возможность.

После впечатляющего первого сета в исполнении Федерера мир ждал ответа Джоковича. Вначале показалось, что этот ответ будет дан, ведь серб тоже стал действовать агрессивно и даже заработал брейк-поинт.

Новак Джокович Сербский теннисист Я играл с Роджером почти 50 раз. С Рафой, наверное, больше 50. Каждое поражение болезненное, но, когда играешь со своими главными соперниками, это добавляет изюминку и к победе, и к проигрышу в матче. В конце концов, мы профессионалы, и мне выпала честь много лет играть в теннис на самом высоком уровне. Поэтому, думаю, у меня есть опыт, я знаю, как принимать поражения, двигаться дальше и искать новые возможности. Меня мотивирует, как Федерер продолжает играть в 38 лет. Доказывает, что это возможно. Я восхищаюсь им и всем, что он делает на корте. То, чего он достиг за эти годы и то, что до сих пор демонстрирует в матчах, феноменально. Он образец для подражания, несмотря на то, что я один из его соперников.

Однако в итоге ничего не вышло. К тому же Джокович почувствовал острую боль в правом локте. В финальном гейме Новак вместо того, чтобы дать последний бой, допустил четыре ошибки подряд. Он потерял шанс в шестой раз в карьере выиграть Итоговый чемпионат и завершить сезон в статусе первой ракетки мира», — подчеркивает Тинор.

Выдающаяся тройка

Корреспондент BBC Рассел Фуллер похвалил и Федерера, и Джоковича, и Надаля, которых он считает примерно равными по силе теннисистами.

«Джокович заявил, что Федерер является примером для подражания для него. Несмотря на всю боль поражения, серб достойно оценил винтажное выступление 38-летнего соперника.

Когда Федерер играет так, как он делал это в первом сете, никто не в состоянии с ним бороться, хотя стоит признать, что Джокович сам поставил себя под дополнительное давление, сделав три двойные ошибки в начале встречи.

Отдав свою подачу во втором сете, Джокович начал подавать признаки усталости и травмы, тогда как Федерер продолжал летать по корту.

Грег Руседски Экс-первая ракетка Великобритании Думаю, аплодировать двойным ошибкам — это неуважение. Это чересчур. Я не против болельщиков, поддерживающих одного игрока, а не другого — это их выбор — но есть определенные правила приличия, которые нужно соблюдать. Это правда повлияло на Джоковича, потому что когда он сделал двойную, кто-то зааплодировал, и он снова ошибся. Потом он проиграл свою подачу, и с этого момента всегда уступал по ходу матча. Он так и не оправился. Иногда ему бывает слишком тяжело.

Успех швейцарца гарантировал Надалю звание первой ракетки мира по итогам года. Теперь Федерер, Джокович и Надаль по пять раз завершали сезон на вершине рейтинга. Действительно, среди этих трех выдающихся игроков сложно кого-то выделить», — считает Фуллер. 0