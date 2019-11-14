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    Медведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТР

    Реакция СМИ на проигрыш Медведева Надалю на Итоговом турнире ATP

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    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Лучший теннисист России был в одном розыгрыше от победы над самим Рафаэлем Надалем на итоговом турнир года, но проиграл.

    Теперь только Циципас может спасти россиянина

    «А вот начало решающей партии напомнило о провале Надаля в матче со Зверевым. Испанец допустил несколько грубых ошибок в важные моменты игры, и Медведев в итоге взял четыре гейма подряд! У Даниила даже было два брейк-пойнта на 5:0, но их он реализовать не сумел. Тогда подумалось, что ничего страшного в этом нет, тем более что россиянин следом выиграл свою подачу под ноль и заработал матчбол на приеме. Однако на этом важнейшем мяче Рафаэль здорово укоротил с лета (ранее этот удар подвел его, когда Даниил сделал второй брейк), спас свой гейм, а затем что-то пошло не так.

    Возможно, Медведев расслабился, возможно, у него просто наступил спад; так или иначе, он два раза подряд не подал на матч, не заработал больше ни одного матчбола и вскоре уже оказался на грани поражения. Даниилу удалось спасти 12-й гейм с 0:30 благодаря вернувшейся сильной подаче, а концовку тай-брейка на этот раз лучше провел Рафаэль. Медведева подвели две маленькие ошибки по ширине в последних розыгрышах, причем последний аут был настолько незаметным, что его не углядел даже судивший матч Мухамед Лайани. Завершился поединок, соответственно, "Ястребиным глазом", показавшим, что Даниил попал в коридор.

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    • Что касается шансов Медведева на выход из группы, то, по иронии судьбы, ему теперь нужно болеть за Циципаса», — оценил шансы россиянина на выход из группы журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

    Медведев сделал больно себе и болельщикам. Победа над Надалем была очень близка

    «Даниил Медведев и его болельщики пережили всю гамму эмоций по ходу почти трехчасового матча с Рафаэлем Надалем на итоговом турнире. Россиянин должен был выигрывать, но в итоге потерпел поражение на тай-брейке третьего сета и теперь, скорее всего, не сможет выйти в Лондоне в полуфинал.

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    Россиянин в среду выглядел значительно лучше, чем в стартовом поединке. Появились эмоции, которых будто бы не хватало во встрече с Циципасом, самоирония и жесты в адрес команды и соперника. Главный хит — поднятый вверх большой палец после собственных ошибок. Показалось, что и в своих ударах Медведев на этот раз был более уверен и длинные ралли с Надалем выдерживал отлично.

  • Мне сильно повезло, ведь Даниил играл лучше меня в решающей партии. Хотелось бы просто извиниться перед ним — это достаточно тяжёлое поражение. В концовке матча я, наверное, был немного лучше. Что касается игры в целом, то я играл гораздо лучше, нежели два дня назад. Это радует
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    • Очень выручали фирменные выстрелы по линиям. В первом сете хорошо работала у Медведева подача. 87 процентов выигранных очков на первом мяче и четыре подряд выигранных всухую гейма за партию — это очень хорошая статистика», — выделил хорошее начало матча у россиянина корреспондент «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

    Невозможно объяснить, почему Медведев проиграл Надалю

    «Надалю действительно очень повезло, потому что с Медведевым при 5:1 случилось что-то необъяснимое, хотя до этого россиянин проводил очень качественный матч, напоминавший о великом периоде из шести финалов подряд. Даниил делал все, что приносило ему успех в те месяцы.

    Даниил Медведев и Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    В первом сете он был очень стабилен на подаче и в самый нужный момент прибавил в агрессии. На тай-брейке он совершил решающий прорыв при счете 4:3, когда в ответ на атакующий форхенд Надаля не отыгрался мягким кроссом, а вколотил справа по линии. После этого Рафа не выиграл ни одного очка.

    Во второй партии Медведев немного провалился, стал чуть больше ошибаться, потерял сосредоточенность и дважды отдал свою подачу. В этот момент он постоянно саркастически улыбался своей команде, показывал большой палец и вообще демонстрировал все признаки упадка.

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    • При счете 4:5 он проиграл две своих подачи, и в первом случае провал был явно ментальным: он провел идеальный розыгрыш, подготовил все для форхенда по линии, но отправил его в аут. Потом еще одна ошибка, и матч кончился. Медведеву еще нужно учиться не приводить себя в уныние, когда он ведет 5:2», — говорится в материале Sports.

    Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю

    «Проблема в том, что Итоговый — особый турнир. Тут некогда раскачиваться! Здесь нет слабых соперников в первых кругах, а собраны лишь лучшие из лучших. И после Циципаса Медведева ждал не какой-нибудь Хьюго Дельен или Бенуа Пэр. А сам Рафа Надаль! Которому Даниил уже дважды проигрывал в этом сезоне. Оба раза — в финалах. В Монреале. И на US Open.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    При этом предыдущие встречи сложились по-разному. В Монреале испанец буквально разгромил Медведева, отдав ему три гейма и повесив "баранку" — 6:3, 6:0. Зато в Нью-Йорке чуть не проиграл! Вел 2:0 по сетам, но столкнулся с тем, что Даниил резко прибавил, перевернул игру, и едва не дожал Рафаэля в пятой партии! В итоге все решил класс и опыт. Стоя на церемонии награждения с призом, положенным финалисту "Шлема", Медведев шутил: "Тут вот показали видеонарезку всех предыдущих побед Рафы. Интересно, чтобы мы смотрели, если бы я победил"?

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    • Чего у россиянина не отнять — он точно не боится топ-соперников. В том числе — и Надаля. Что всем наглядно показал в Нью-Йорке», — напомнил о двух предыдущих матчах этого года этих соперников автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

    Медведев отдал матч Надалю, показывая палец

    «Причина поражения Дани очевидна — нервы. Он не мог сдерживать эмоции, все время показывая Надалю большой палец. В любой ситуации. Типа "молодец, круто"! Но выглядело это максимально нелепо, как будто больной только что узнал, что у него рак, и хвалит доктора за правильно поставленный диагноз.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Такое поражение Медведева и его дерганое поведение — очень плохой знак. Именно психологическая устойчивость была преимуществом россиянина над соперниками на финише лета и старте осени. Если уверенности в себе нет, а вместо нее из Медведева вылезает раздраженный подросток, Даня превращается в обычного теннисиста. Совсем не выдающегося.

  • Честно говоря, я почувствовал, что матч за Рафой, только в конце, когда он выиграл матчбол. Всё остальное время я старался выиграть, даже упустив преимущество 5:1. Так что только после тай-брейка я осознал, что проиграл. Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких моментов, но это теннис. Рафа боролся на своём лучшем уровне, отдавал всего себя. Он мог сказать: что ж, 5:1 — и просто отдать мне очко, но мы знаем, что Рафа никогда так не поступит
  • Даниил Медведев, российский теннисист

    • Посмотрим, что будет дальше. Сохраняются теоретические шансы на выход из группы. Последний матч в группе — с Александром Зверевым, еще одним врагом Медведева. Вообще соперники у Дани исключительные — все как на подбор не соперники даже, а реально враги. Злые языки Циципас и Зверев, а также унижающий его в упорнейших матчах Рафа. Сложный турнир», — отметил нервознось Медведева редактор «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

    Медведев слил Надалю с 5:1 — какой кошмар

    «Третий сет — просто блеск. Блеск Дани Медведева. Медведев был круче Рафы во всем — качественнее принимал решения, лучше пробивал, справлялся с форхендом Надаля, читал все его укороченные и попытки сбить с темпа, даже у сетки наконец-то сыграл годно. 4:0 — четыре гейма подряд взял Даня у первой ракетки мира. Ничего себе!

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    Эти два абзаца нет смысла удалять — потому что так и было. Медведев и правда был невероятен. Медведев и правда вчистую переиграл Надаля. До счета 5:1… Чего там, при 4:0 у Дани был очередной брейк-пойнт — он просто мог повесить "баранку" первой ракетке мира. Не повесил и…

    Случился эпик фэйл. Даня перестал попадать, перестал выдерживать перестрелки, перестал пробивать, перестал играть спокойно, а Надаль почувствовал момент, когда реально сделать камбэк. Трибуны завелись до предела, Рафу гнали вперед как на футбольном матче или корриде. И Надаля было уже не остановить. Медведев со счета 1:5 слил 5 геймов подряд… Пять. При 5-6 было еще и 0:30, но тут наконец-то Даня ожил и выдал четыре топ-подачи. Решающий тай-брейк.

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    • Даня был в нем уже не так ужасен, но "играть не так ужасно" мало, чтобы выиграть у поймавшего кураж Надаля. Хотя решающие очки Медведев отдал сам — невынужденными ошибками. Вместо первой в жизни победы над Надалем, вместо победы над первой ракеткой мира, вместо реальных шансов выйти из группы на Итоговом… Даня получил дико болезненное поражение с 5:1 в решающем сете», — говорится в материале Sport24. 0

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