Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»

Даниил Медведев продолжает приятно радовать своих болельщиков отличными результатами. После американского турне, венцом которого стал выход в финал US Open, россиянин успел победить в Санкт-Петербурге, а затем стать лучшим на престижном турнире «Мастерс-1000» в Шанхае. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Шестой финал подряд

Автор «Советского спорта» Николай Мысин напомнил, как хорошо Даниил Медведев проводит вторую часть сезона, а также сравнил россиянина с соперником по шанхайскому финалу Александром Зверевым.

«Просто, чтобы вы еще раз поняли, как Медведев хорош: после Уимблдона он провел 32 матча. И выиграл 29 из них! Лишь два соперника за это время сумели одолеть россиянина. Австралиец Ник Кирьос на двух тай-брейках — в самом первом финале (из шести подряд), в Вашингтоне, когда еще никто, включая самого Медведева, не понимал, насколько он крут! И дважды Надаль — в Монреале и на US Open. Все!

Почти вся элита в этот период была Даниилом обыграна. И Доминик Тим. И Карен Хачанов. И Стэн Вавринка. И даже Новак Джокович. Нет в списке Роджера Федерера, но он сам ни разу не смог дойти до встреч с россиянином — в Цинциннати до рандеву с Медведевом швейцарца не пустил Андрей Рублев, в Нью-Йорке — внезапно раскрывшийся Григор Димитров.

В сухом остатке: после Уимблдона Даниил заработал 5 миллионов долларов призовых, поднялся на четвертое место в рейтинге (и в чемпионской гонке), взял первый "Мастерс" (в Цинциннати), сыграл первый в карьере финал на "Большом шлеме" (пять часов бился с Надалем!), вышел в лидеры Тура по количеству одиночных побед (было 54 перед Шанхаем). И утвердился в статусе новой суперзвезды.

Даниил Медведев Российский теннисист Моя первая цель — выигрывать каждый матч. Так я смогу стать №1 — если выигрывать много матчей подряд, как я сейчас сделал. Если честно, когда я услышал этот вопрос, то подумал, что мне нужно защищать не очень много очков где-то до Америки в следующем году. Я постараюсь показывать такие же отличные результаты, и если что-то такое произойдет, это будет огромным бонусом. На этой неделе я выглядел неуязвимым, потому что я победитель. Я не люблю говорить о будущем, потому что никогда не знаешь, что оно готовит. На этой неделе, да, я, наверное, был неуязвимым, но я не уверен, что так будет дальше. И даже на этой неделе были матчи, в которых я мог проиграть сет, а дальше неизвестно, как бы все пошло. Но я в итоге стал чемпионом, и я очень доволен. В США в моей игре что-то сложилось. Я не знаю почему. Думаю, дело просто в упорной работе. Я начал еще лучше понимать свою игру, свою подачу, удары с лета. Я лучше понимаю, что нужно делать, когда. В ключевые моменты я знаю. что делать, куда играть. Знаю, нужно ли вращение, подрезка, укоротка, все такое. Я не думаю, что последние результаты меня изменили в человеческом плане. Как игрок я начал понимать себя лучше. Как человек я начал меняться год назад или по ходу этого сезона. Но я не думаю, что 11 недель назад произошла какая-то кардинальная перемена, которая поменяла мою игру. Я не знаю, что еще мне сейчас нужно. Нужно выиграть 21 «Большой шлем», чтобы обойти Роджера.

Возможно — самой яркой из всех молодых теннисистов. Пусть Зверев и лидирует пока среди них — как по количеству трофеев (11, включая три "Мастерса" и Итоговый), и по высшему рейтингу на пике карьеры (был третьим в мире) и призовым (уже приблизился к 20 миллионам). Но именно в настоящий момент — где Александр, и где Даниил?», — задается вопросом Мысин.

На пике своих возможностей

Журналист «Спорта День за Днем» Александр Непраш, анализируя выступление Даниила Медведева, пришел к выводу, что россиянин подобрался к пиковой форме, поскольку случайными его успехи назвать сложно.

«Медведев, Циципас, Зверев и Берреттини — вот список молодых звезд, которые записали свои имена в историю. Новая "Большая четверка"? Возможно, но сейчас не об этом. В финале оказались Даня Медведев и Саша Зверев. Для одного этот сезон складывался просто волшебно, для другого — кошмарно. Один покорил весь мир и заставил о себе говорить, другой пережил это в прошлом сезоне, а в этом перестал быть интересен публике. Однако здесь же мы вспоминаем, что предыдущие четыре встречи между ними закончились победами немца.

Подтекстов у финала хватало даже без чьих-либо корней. Вот только решающая игра была переполнена ошибками, особенно в первом сете. Постоянные двойные от Зверева, невозможность обострить от Медведева. Они будто дополняли друг друга, составляя образ... худшего теннисиста. От этого финал, конечно, выиграл. Мы увидели интересную борьбу, ход которой иногда зависел не от мастерства, а от банальной ошибки. Нервы усиливали это чувство, и ощущения после первого сета в финале были неоднозначны: это было круто, но страшно. Медведь, видимо, это понял и взял практически под ноль второй — он просто разыграл китайцев, которые поверили в трехсетовик. Был разыгран и Зверев — иначе 6:1 не назвать.

Итоги финала повторяют и продолжают те мысли, которые выражаются после каждой успешной недели Даниила. Медведев снова в топе и играет на кураже уже 2,5 месяца. Хотя едва ли можно назвать куражом шесть финалов подряд: обычно на эмоциональном подъеме можно добиваться успеха на паре-тройке ближайших турниров. В копилку добавляем и первую победу над Зверевым.

Андрей Чесноков Бывший теннисист Я после US Open сказал, что Медведев будет первым в мире, если он так будет дальше играть. Для меня во второй половине года Медведев является открытием, он все начал выигрывать. Начиная с американской серии, он выступает очень мощно. Он молодец, уже давно держит достаточно высокую планку.

Финал — не фантастика от Даниила, проблем в этой встрече хватало. Однако на этом турнире он показал свою лучшую игру на первой подаче — 77% успешности ПП в четвертьфинальном матче с Фабио Фоньини. Он назвал эту игру на подаче лучшей в своей карьере. Да и в принципе есть ощущение, что сейчас Даниил если не на пике, то где-то около. Потому что куда важнее не просто выйти в финал "мейджора", а играть так же и дальше на протяжении долгого времени», — убежден Непраш.

Назло статистике

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина назвала Даниила Медведева «зрелым мастером» после его победы в финале над Александром Зверевым.

«Если у соперника по полуфиналу Стефаноса Циципаса Даниил до этого выиграл все четыре матча, то оппоненту по финалу — Александру Звереву — все четыре проиграл. Правда, было это давно — последняя их встреча состоялась летом прошлого года, когда наш теннисист не входил даже в топ-50 и не был тем самым Медведевым, каким стал сейчас.

На данный момент в его активе рекордные 58 побед в сезоне и 28 в 31 последнем матче. А еще огромный запас уверенности в себе. Медведев так и говорит: в трудных матчах она ему здорово помогает. Очевидно, помогала она ему и в воскресном финале. В трудные моменты, которых, несмотря на убедительный вроде бы счет, было немало.

Для Зверева же сезон-2019 складывался так себе. Победой на итоговом турнире прошлого года он задал для самого себя слишком высокий стандарт. Но оправдать ожидания оказалось нелегко. В этом году русский немец взял всего один титул — на скромном турнире в Женеве — и до недели в Шанхае не выиграл ни одного матча у коллег по первой десятке рейтинга.

Победа над Роджером Федерером в четвертьфинале шанхайского "Мастерса" вроде бы воодушевила Зверева, и он даже заговорил о возможности побороться за попадание в Лондон. Но в финале с Медведевым все его проблемы снова выползли наружу. На протяжении всего сезона немца лихорадит на подаче, а его двойные ошибки становятся мемами. Вот и сейчас двумя подряд двойными он отдал Медведеву стартовый сет. А на протяжении всей второй партии Зверев боролся с собой — своей неуверенностью и своими ошибками.

Шамиль Тарпищев Глава Федерации тенниса России Мы ожидали, что игра сегодня будет упорной. Между ними счет был 0:4, но они не играли последний год. Медведев знал, как играть, и главное, как исполнить. Поэтому с точки зрения роста, эмоций и прогресса это плюс. Неслучайно Зверев сказал до матча, что Медведев на сегодняшний день теннисист номер 1 в мире. Феноменальный результат у Медведева, я не помню, чтобы в истории у лидеров были 6 финалов подряд.

И как же круто на его фоне выглядел Медведев. Как зрелый мастер, который прекрасно знает свои сильные и слабые стороны, умело пользуется этим знанием, не заморачивается по поводу неудачных действий и ищет возможности как можно скорее и качественнее исправить ошибки», — пишет Никулашкина.

Борьба за наивысшие места

Артем Тайманов из «Чемпионата» отметил, что благодаря победе в Шанхае Даниил Медведев вышел на третье место в чемпионской гонке и уже не так много проигрывает Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

«Кроме Медведева, два "Мастерса" в этом сезоне удалось выиграть только лидеру чемпионской гонки — Рафаэлю Надалю. Кстати, сам Даниил в гонке уже в понедельник опередит Роджера Федерера и станет третьим.

Конечно, гонка пока отличается от главного рейтинга, но они станут одинаковыми уже через три недели, после "Мастерса" в Париже. Так что у Медведева есть хорошие шансы приехать на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в статусе третьей ракетки мира — а если предположить, что Надаль не успеет залечить запястье и снимется, то Даниил даже может стать там вторым сеяным и, соответственно, возглавить одну из двух групп.

Кстати, на следующей неделе Даниил заявлен на "ВТБ Кубок Кремля", где должен стартовать в среду или четверг матчем второго круга. Сам Медведев сказал, что не хочет заранее обнадёживать обещаниями по поводу своего участия в том или ином турнире и будет ориентироваться на своё самочувствие после 9-часового перелёта из Шанхая.

Алексей Селиваненко Вице-президент Федерации тенниса России Очередной успех Даниила. Конечно, удивительно, что он так долго играет на таком уровне, значит, находит в себе силы. Его стиль игры и физика позволяют играть столько времени на таком высоком уровне. Можно только гордиться этим!

Возможно, Даниил снимется либо с Москвы, либо с Вены, где через неделю состоится турнир ATP 500. После Вены Медведев должен выступить в Париже, дальше будет неделя отдыха, а потом Итоговый чемпионат и финальная часть Кубка Дэвиса в Мадриде», — напоминает Тайманов. 0