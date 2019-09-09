Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финальном поединке, который продолжался почти пять часов, он одолел россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Повод для гордости

Мария Никулашкина в своем материале для «Спорт-Экспресса» указала на большой драматизм финала, который точно станет одним из лучших по итогам сезона.

«Всего месяц назад Медведев с треском проиграл Надалю в финале "Мастерса" в Монреале — 3:6, 0:6 менее, чем за час. Не справился с перекрученными мячами и давлением Надаля. Это было последнее до сегодняшнего дня поражение Даниила. После этого он выиграл 12 матчей подряд.

И в воскресенье на нью-йоркской арене Артура Эша он проводил главный пока поединок в своей карьере. Первый финал на "Большом шлеме". Против того же соперника, который неутомим, неудобно, будучи левшой, подает и беспощадно наказывает за ошибки. Против соперника, уже трижды бравшего главный приз в Нью-Йорке.

Легко в этом противостоянии не было никому. Были фантастические розыгрыши, классные удары и досадные ошибки. Были подъемы и спады, неожиданные перевороты и овации публики. Были моменты, когда казалось, что один из финалистов безнадежно отстал от другого.

И все это обернулось почти 5 часами борьбы и в конечном итоге коронацией великого чемпиона. Эта игра определенно станет одной из лучших по итогам сезона-2019. А то, что во всем этом участвовал 23-летний российский теннисист — повод для гордости», — считает Никулашкина.

Медведев — будущее тенниса

Автор «Советского спорта» Николай Мысин восхитился игрой Даниила Медведева, который даже в самых сложных моментах боролся до конца.

«Уже на старте первой партии Медведев первым сделал брейк. Амбиции. Мотивация. Сила! Все это чувствовалось в его каждом ударе. Россиянин показывал — он вышел не просто играть. А выигрывать! Одна беда — Надаль вышел с тем же настроем. И быстро отыграл отставание. А после дожал Даниила — 7:5 в первом сете. И сделал решающий брейк во втором — 6:3. А в третьем повел 3:1. И, казалось бы, определил исход матча. Ну серьезно — способен ли дебютант этой стадии спасти такую ситуацию в борьбе с самим Надалем? Да способен! А как же!

Каждый новый удар россиянина все громче заставлял восторженно гудеть трибуны "Флашинг Мидоуз". Каждый прострел, подача на вылет и кросс в исполнении Даниила возвращал нам надежду на чудо. Медведев повернул ход игры. Отыгрался. Сам вышел вперед. Какими-то невероятными ударами заставил Рафу сомневаться в себе. И выиграл третий сет — 7:5. А после — фантастически приняв навылет, через коридор, на сетболе — и перевел финал в пятую партию (6:4).

В глазах Медведева читалось: "Убью!". В хорошем, исключительно спортивном смысле. В глазах Надаля мы видели: "Боюсь!". И что-то вроде: "Что с ним делать, с этим русским?". А этот страх только усилился, когда Даниил трижды сумел заработать брейк-пойнт на старте заключительной партии…

Увы, но не один он не реализовал. После чего сам отдал подачу. Потом — еще раз. Уступая 2:5, Медведев отыграл два матчбола с приема. И даже сам сделал ответный брейк! Затянув матч в концовку — на исходе пятого часа игры… Но сделать чудо, все же, не сумел. Надаль — он, все-таки, великий. Он — фантастический чемпион. И он взял свой 19-й "Шлем". Вплотную приблизившись к Роджеру (у Федерера — 20).

Однако… Рафа — хоть и настоящее мужского тенниса. Но уже видно — скоро станет прошлым. А вот Медведев — это будущее. Он это всем наглядно показал», — подчеркивает Мысин.

Неубиваемый

Павел Ниткин в своем блоге для sports.ru тоже похвалил Даниила Медведева за проявленный характер.

«Во второй половине матча Надаль допускал странные ошибки и играл без привычной цепкости. Но Медведев был готов к тому, чтобы это использовать, это его заслуга. И в концовке он чуть не спас матч, хотя у Надаля снова мощно заработал форхенд, появилось больше стабильности и увесистости в ударах.

После четвертьфинала я назвал Медведева неубиваемым и теперь вдвойне горжусь найденным словом. Он на самом деле такой. Никогда не сдается. В итоге Надалю пришлось пять-десять раз вырвать у него победу, пережить эйсы и пушечные бэкхенды на брейк-пойнтах, смелые выходы к сетке со второй подачи и другие отчаянные приемчики Медведева.

В какой-то момент этот матч напоминал пятиминутную битву Дамблдора и Волан-де-Морта в пятом фильме о Гарри Поттере. Это был уровень, который простым смертным недоступен», — пишет Ниткин.

Величайший финал

Колумнист Tennis.com Стив Флинк заметил, что на US Open было много зрелищных финалов, но именно минувший матч он поставил на первое место.

«Дикость обоих финалистов была на запредельном уровне. Это был девятый финал Открытого чемпионата США с 1968 года, завершившийся в пяти сетах, и второй по продолжительности — четыре часа 51 минута, что всего на три минуты меньше, чем длительность противостояния Энди Мюррея и Новака Джоковича семь лет назад.

Нью-Йорк был свидетелем нескольких классических и эпических противостояний, здесь в 1980 году прошел легендарный финал, в котором Джон Макинрой свергнул Бьорна Борга. Но, рассматривая последний финал в целом и учитывая уровень игры и ожиданий, именно матч Надаля и Медведева, пожалуй, был лучшим.

Надаль победил со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, одержав 19-ю победу в финалах "мэйджоров" при восьми поражениях. По количеству крупных трофеев он лишь минимально уступает Федереру, что создает почву для захватывающего сезона-2020.

"Большая тройка" выиграла все 12 "мэйджоров" с тех пор, как Стэн Вавринка стал лучшим на US Open-2016: Надаль взял пять титулов "Большого шлема", Джокович — четыре, Федерер — три», — констатирует Флинк.

Время Рафы уходит

Обозреватель ESPN Питер Бодо подчеркнул, что Рафаэль Надаль имеет все шансы опередить Роджера Федерера по количеству титулов на «Больших шлемах», но заметил, что его время тоже постепенно уходит.

«После победы в полуфинале на US Open Рафаэля Надаля спросили, не хочет ли он выиграть турнир, чтобы продлить замечательную историю успеха "Большой четверки".

Озадаченный вопросом, Надаль ответил: "Нам больше не нужно ничего продлевать. Мы находимся на вершине почти 15 лет. В какой-то момент, наша эра подойдет к концу. Мне 33 года, Новаку — 32, Роджеру — 38, Энди — тоже 32. Часы тикают. Таков жизненный цикл".

Предсказание Надаля почти сбылось, притом даже раньше, чем он, вероятно, предполагал. Всего два дня спустя ему пришлось выжать максимум, чтобы одолеть Даниила Медведева в финале.

Рафа выиграл свой четвертый US Open и 19-й титул на турнирах "Большого шлема", проведя свой самый продолжительный матч в Нью-Йорке и второй по продолжительности поединок за всю карьеру. Эпическая битва продолжалась четыре часа 52 минуты.

Надаль теперь отстает от Роджера Федерера всего на один титул "Большого шлема". Учитывая его статистику на Открытом чемпионате Франции (93:2 и 12 титулов), он почти наверняка завоюет еще хотя бы один трофей на "Ролан Гаррос", если не подведет здоровье. А Новак Джокович (16 титулов) станет серьезным барьером для всех на Открытом чемпионате Австралии, где он добивался триумфа семь раз.

Испанца спросили, нет ли у него желания завершить карьеру с рекордным количеством выигранных турниров "Большого шлема". Он дал тот же ответ, что и несколько дней назад: "Конечно, я бы с удовольствием сделал это. Но мне спится хорошо даже без статуса рекордсмена".

Это хорошо, что Надаль не страдает потерей сна, потому что, если бы она у него была, его ждал бы настоящий кошмар в поединке с Даниилом Медведевым», — убежден Бодо. 0