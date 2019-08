Дайте Шараповой выдохнуть, у нее была великая карьера

«На самом деле, у Марии — все плохо. Она большую часть сезона лечила правое плечо и левое предплечье. Почти не выступала на турнирах. А когда выступала — вылетала на ранних стадиях, часто уступая соперницам, далеким от уровня звезд. Она опять рассталась с Томасом Хогстедтом, причем сложилось впечатление, что швед теперь ушел сам — поняв бесперспективность дальнейшей работы с Шараповой. Ее новый наставник — Рикардо Пьятти — пропустил тренировку Марии перед матчем с Сереной, чтобы следить за другим подопечным — Борной Чоричей — в игре хорвата с Евгением Донским. Вы только вдумайтесь — Мария делит тренера с другими спортсменами! Когда такое кто-то представлял?

Все закончилось быстро. Наверное, так даже лучше. Шарапова сыграла плохо? Кстати, нет. Пыталась атаковать, иногда очень здорово пробивала. Даже сходила к сетке пару раз, чего делать не любит. Умело отвечала на кроссы Серены, поддерживая заданный темп. Но только на коротких отрезках. На длинных преимущество американки и в скорости, и в мощи ударов было совсем очевидным.

