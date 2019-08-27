Дайте Шараповой выдохнуть, у нее была великая карьера

Американка Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову в первом круге US Open, отдав сопернице всего два гейма — 6:1, 6:1. Теперь россиянка покинет первую сотню рейтинга.

Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга

«На самом деле, у Марии — все плохо. Она большую часть сезона лечила правое плечо и левое предплечье. Почти не выступала на турнирах. А когда выступала — вылетала на ранних стадиях, часто уступая соперницам, далеким от уровня звезд. Она опять рассталась с Томасом Хогстедтом, причем сложилось впечатление, что швед теперь ушел сам — поняв бесперспективность дальнейшей работы с Шараповой. Ее новый наставник — Рикардо Пьятти — пропустил тренировку Марии перед матчем с Сереной, чтобы следить за другим подопечным — Борной Чоричей — в игре хорвата с Евгением Донским. Вы только вдумайтесь — Мария делит тренера с другими спортсменами! Когда такое кто-то представлял?

Все закончилось быстро. Наверное, так даже лучше. Шарапова сыграла плохо? Кстати, нет. Пыталась атаковать, иногда очень здорово пробивала. Даже сходила к сетке пару раз, чего делать не любит. Умело отвечала на кроссы Серены, поддерживая заданный темп. Но только на коротких отрезках. На длинных преимущество американки и в скорости, и в мощи ударов было совсем очевидным.

22 matches...

Their first at the #USOpen...

Tune in to @espn for primetime action beginning with Maria Sharapova and Serena Williams! pic.twitter.com/RDuTlFkUYs — US Open Tennis (@usopen) 26 августа 2019 г.

Ведь дело не в игре Марии. А в том, что вытворяла сама Уильямс. Она же ярко всем напомнила о том, почему именно не уступила Шараповой ни разу за последние почти 15 лет! "Я. Больше. Никогда. Ей. Не проиграю!" — словно проговаривая эту фразу, чеканя про себя слова, Серена вкладывается в каждый удар, распределяя мяч точно по линиям с каким-то запредельный уровнем агрессии. А с ней с такой никто и ничего не сделает. Был бы финал против любой соперницы — Уильямс бы победила», — отметил неготовность россиянки автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

20:2 в пользу Серены

«Игру в Нью-Йорке ждали с особым трепетом. Как будто Шарапова могла прервать катастрофическую серию неудач. Были даже предположения, что Серена, у которой вроде как не все в порядке со здоровьем, снимется и не станет портить статистику личных встреч. Все-таки в том далеком 2004-м она сказала, что "больше никогда не проиграет этой сучке" (так написано в автобиографической книге Шараповой). В ночь с понедельника на вторник американка снова сдержала обещание. 6:1, 6:1 — без шансов для Маши.

Матч продолжался всего 59 минут. Это рекорд во встречах между принципиальными соперницами. До этого были 63 минуты в финале Олимпийских игр 2012 года — тогда Серена отдала россиянке всего гейм. В Нью-Йорке, где теннисистки встретились впервые, Уильямс проиграла два гейма, но встреча для нее сложилась максимально просто. Проще не бывает.

В облике Шараповой вновь бросалась полоска на носу. Уже привычная для нынешнего лета. Многие продолжают спрашивать, что это такое. Ответ прост: Мария использует полоски, которые вроде как позволяют легче дышать носом. Эффективность не доказана, но Шарапова, видимо, верит в чудо-полоски. Это лучше, чем верить в мельдоний.

Мария быстро покинула корт в полном одиночестве, опустив голову. 20-2 в пользу Серены. Похоже, эта заколдованная двойка уже не сдвинется с места», — напомнил о катастрофической серии неудач россиянки против Серены зам. главного редактора «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

Возможно, это был последний матч на US Open для Марии

«В последние годы Шарапова больше лечится, восстанавливается и тренируется, чем играет. Прямо сейчас она только 87-я ракетка мира. А это означает, что в первом круге US Open — 2019 ей может попасться кто угодно. Но, наверное, не могло быть худшего варианта, чем Серена Уильямс. Но так произошло.

Серена Уильямс globallookpress.com

Всерьез анализировать прошедший матч вообще не хочется. Шарапова сумела взять жалкие 2 гейма. Уильямс просто снесла Машу с корта. Но 2-3 статистических момента стоит выделить. Шарапова взяла только одну свою подачу. При этом процент первого мяча у нее — 73%. Очень высокая точность, но и это не помогло. Хотя Матс Виландер перед матчем говорил о том, что у Шараповой будет шанс, если процент первой подачи будет высок. Второй момент — Мария не выиграла ни одного мяча на своей второй подаче — 0 из 10. Если что, у Серены 12 из 20. Ну и третье: Уильямс реализовала 5 из 5 брейк-поинтов. На важных мячах она играла идеально. У Шараповой было 6 брейк-поинтов, но она взяла только одну подачу Серены.

Была только одна ситуация в игре, когда у Марии была возможность надавить на Серену, вывести ее из зоны комфорта. При счете 1:2 во второй партии Шарапова имела двойной брейк-поинт, но шанс быстро улетел. Серена круто отработала в защите и обвела. Следом снова проигрывается своя подача, и на этом все», — выделила проблемы с плечом у Шараповой редакция Sport24.

Шарапову лишат всех призовых на US Open?

«В первом круге US Open Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс меньше чем за час, взяв всего два гейма. Согласно недавно введенным правилам, теоретически россиянку даже могут лишить призовых за выступление на этом US Open в связи с "безвольным поражением". Критерии здесь весьма расплывчаты, и, по сути, подвести под них можно любой матч, проигранный разгромно — в стартовом раунде уж точно. Почему именно в стартовом? Потому что вводилось правило для того, чтобы стимулировать игроков, не готовых к нормальному выступлению на турнире, сниматься до матча и освобождать место для лаки-лузеров, то есть тех, кто вылетел в последнем раунде квалификации. В таком случае призовые за первый круг делятся пополам между снявшимся и лаки-лузером, а если неудачник квалификации проходит во второй раунд или дальше, то все заработанное им "сверху" остается ему.

Шарапова продержалась против Уильямс всего 59 минут. По чисто формальным признакам ее поражение не многим отличается от проигрыша Татишвили на старте Открытого чемпионата Франции. Проблемы Марии со здоровьем только усиливают сходство, тем более что она сама не скрывала, что не может нормально выполнять подачу. "Это непростой путь, и он всегда таким был. Но не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече. Так что оказаться на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес, — это серьёзно. Это замечательно. Можно сколько угодно работать, но, если ты не можешь подавать, все довольно непросто. Это самая большая преграда и проблема для меня", — так Шарапова объяснила поражение на пресс-конференции.

Flawless from the start...@serenawilliams defeats Sharapova 6-1, 6-1 in the opening night match in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/8DjK65kKP9 — US Open Tennis (@usopen) 27 августа 2019 г.

В принципе из этого вполне можно вывести, что Мария знала о своей неготовности к борьбе на высоком уровне, но сниматься не стала. Так что теперь ее могут оштрафовать на $ 58 тыс. — именно столько призовых получают проигравшие здесь в первом круге. Вот только вряд ли организаторы захотят раздувать скандал с участием звезды тенниса, пусть и не светящей ярко в последние годы», — написал о новом правиле журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

Хорошая мина при плохой игре

«Надежда на лучшее — это действительно последнее, что сейчас остается Марии. И самые преданные фанаты наверняка не покинут ее даже в такой ситуации. Однако теннисные перспективы одного из самых ярких игроков женского тура последних 15 лет после вылета из первой сотни выглядят очень мрачно. Я писал о Шараповой с самого начала ее карьеры в 2004 году, и с тех пор несколько раз казалось, что Марии уже не подняться, но она всякий раз снова возвращалась на топ-уровень. Но сегодняшний кризис кажется самым фатальным — в первую очередь из-за того, что непонятна мотивация 32-летней россиянки. Шарапову подводит даже ее знаменитый чемпионский характер.

Мария Шарапова — Серена Уильямс

Скорее всего, расчет штаба Шараповой был на то, чтобы отыграть один-два круга, выполнить спонсорские обязательства, и спокойно отправиться долечивать травму и готовиться к выставочным матчам. Но в первом же круге Марии, окончательно растерявшей рейтинг, волей жребия попалась Серена, и проиграть по-тихому не получилось. В итоге россиянка вынуждена делать хорошую мину при очень плохой игре и рассказывать о том, что она еще не сказала последнего слова в теннисе. Опыт выхода наверх из второй сотни после операции на плече у нее действительно имеется. Но в прошлый раз ее возвращение было очень нужно всему женскому теннису, сейчас же Мария столь явно и мучительно доигрывает, что для ее взлета потребуется нечто невероятное.

Попав во вторую сотню рейтинга, Шарапова либо обречена играть маленькие турниры, либо рассчитывать на wild card организаторов. Надо полагать, что с последним у нее проблем не будет, особенно в Азии. Однако если серия из пяти поражений в последних шести матчей начет разрастаться, магия имени Марии может смениться жалостью к угасающей звезде. Готова ли россиянка дарить публике именно такие эмоции? Общеизвестно, что женщинам намного сложнее смириться с потерей звездного статуса — именно поэтому резкое падение рейтинга в WTA-туре гораздо чаще приводит к завершению карьеры, чем у мужчин. Личная жизнь, развлечения, здоровье — Мария давно уже угодила в эту ловушку, и выбраться из нее удается единицам», — говорится в материале корреспондента «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев.

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