Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал

Американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение от канадки Бьянки Андрееску в финальном матче US Open в женском одиночном разряде. В первом сете 19-летняя спортсменка победила 6:3, а во втором вела 5:1, но под давлением трибун позволила опытной сопернице отыграться. И все же концовка второй партии осталась за Андрееску, которая выиграла 7:5 и завоевала первый трофей на турнирах «Большого шлема». Мы решили изучить реакцию прессы на это событие.

Окно возможностей закрывается

Обозреватель The Undefeated Джерри Бембри заявил, что в будущем Серене Уияльмс будет сложно завоевать 24-й титул на турнирах «Большого шлема».

«После того, как в начале второго сета Серена Уильямс выполнила виннер, направив мяч за пределами досягаемости для Бьянки Андрееску, сидевшая в нескольких рядах впереди меня женщина вскочила на ноги и крикнула: "Вперед, королева! Возьми свое".

Ожидалось, что Уильямс завоюет рекордный 24-й титул на "Больших шлемах" в одиночном разряде, что стало бы ее самым крупным триумфом с момента рождения дочери в 2017 году. Однако фанаты тенниса стали свидетелями того, как Серена со счетом 3:6, 5:7 проиграл 19-летней сопернице, представляющей новую волну игроков: молодых и жестоких, которые хотят пойти по пути самой Уильямс.

Таким образом, Серена вновь завершит сезон, так и не сравнявшись с рекордом Маргарет Корт, что вызывает вопрос: способна ли она вообще завоевать 24-й титул "Большого шлема"? Или, проиграв четыре финала за два последних года, ее окно возможностей закрылось?

В 2019 году Серена Уильямс сыграла значительно лучше, чем в прошлом: она лучше двигалась, ее удары были более точными, а грамотная подготовка позволила ей добраться до двух крупных финалов.

И все же, имея идеальную сетку для триумфа, где ведущие номера посева выбыли, а в финале осталась лишь соперница-подросток, никогда не игравшая на подобном уровне, Серена вновь сплоховала.

В следующем месяце Уильямс исполнится 38 лет. Учитывая приближение новой группы голодных игроков (в том числе Коко Гауфф), догнать Маргарет Корт будет сложнее, чем когда-либо», — подчеркивает Бембри.

Психология больших финалов

Колумнист Tennis.com Стив Тиньор указал на психологические проблемы Серены Уильямс, которые начали проявляться лишь после 2015 года.

«Выступая на стадионе имени Артура Эша в субботу вечером после проигранного финала, Серена Уильямс сказала, что в основном ее карьера состояла из подобных дней. Конечно, она преувеличивала, но ее разочарование от четвертого подряд поражения в финале "Большого шлема" было понятно. Когда-то способность выигрывать эти самые решающие поединки была ее визитной карточкой, талантом, которым не могли похвастаться даже самые прославленные игроки WTA прошлого.

С 1999 по 2015 год Серена в финалах крупных турниров одержала 21 победу и потерпела четыре поражения. Дважды она проигрывала своей сестре Винус, еще раз — Марии Шараповой, на которую настолько обиделась, что мстит ей 15 лет спустя.

Она могла проиграть в Ухане, Цинциннати или Мадриде, но это вряд ли имело большое значение, потому что на "Больших шлемах" она оказывалась на высоте почти со 100-процентной вероятностью.

Теперь, когда говорим о Серене, мы видим обратное. Интересно, почему она не может выиграть решающий поединок? Почему она так хорошо выглядит по ходу турнира, а в финале у нее многое не получается.

Начиная с ее поражения от Анжелик Кербер в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2016 года, она имеет две победы и шесть поражений в главных финалах. После рождения ребенка — 0:4 в финалах и 0:8 в сетах.

Она уступила прекрасным игрокам — Кербер, Наоми Осаке, Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Каждая из них, вероятно, будет в Зале Славы, а Осака и Андрееску в итоге могут добраться до отметки в десять выигранных "мэйджоров". Но одна из них даже не приблизилась к карьерным достижениям Серены или ее статусу.

Сейчас кажется, что на Australian Open-2020 у Серены будет мало шансов. Но если ее старшая сестра продолжает играть, то почему она не может? Серене почти 38 лет, она давно не побеждала на "Больших шлемах", но в глубине души она остается теннисисткой, а теннисисты играют в теннис до тех пор, пока могут. Как показала Уильямс во втором сете, когда все идет гладко, она способна играть лучше, чем кто-либо другой», — отмечает Тиньор.

Эффект Уильямс

Автор New York Times Курт Стритер отдал дань уважения Серене Уильямс, благодаря которой многие молодые девушки связали свое будущее с теннисом.

«Текущий US Open стал демонстрацией силы и возможностей молодых чернокожих теннисисток. Они — виртуальные дочери Винус и Серены, многие из которых оказались в игре лишь благодаря восхищению сестрами Уильямс.

Мы говорим не только о Наоми Осаке, добравшейся до 1/8 финала, или Слоан Стивенс, но также о Тейлор Таунсенд, устранившей со своего пути чемпионку Уимблдона Симону Халеп, и Коко Гауфф, которая в 15 лет отлично выступила на "мэйджоре".

Волна волшебных чернокожих девчонок в теннисе, вероятно, только начинается. Взгляните на турнир юниорок, где сразу пятеро чернокожих американок отобрались в основную сетку — немыслимый показатель в эпоху, предшествовавшую сестрам Уильямс.

Однако было бы глупо думать, что эффект Уильямс ощущается только растущим числом молодых чернокожих теннисисток. Та же Андрееску призналась, что всегда стремилась быть похожей на Серену.

Эффект уже давно повлиял на многих игроков. Вы могли видеть это в течение последних двух недель: азиаты, европейцы, русские, южноамериканцы, африканцы — все они сильно зависят от силового тенниса, который Уильямс впервые показала мира в 1999 году. В 99-м!

Фанаты на Открытом чемпионате США очень хотели, чтобы Серена все-таки совершила камбек и обыграла молодую претендентку. Но этого не произошло», — заключает Стритер.

Непобедимая канадка

Журналист ESPN Дарси Мейн похвалил Бьянку Адрееску, которая не проигрывала в полноценных матчах с марта.

«Андрееску не проиграла ни одного матча с полуфинала на Открытом чемпионате Мексики в марте. Да, она снялась с турнира в Майами и с "Ролан Гаррос" из-за травмы, но на самом деле она не проигрывала с 1 марта, когда в трехсетовом противостоянии уступила Софии Кенин. Уже в понедельник канадка станет пятой ракеткой мира.

В отличие от Осаки, чемпионки 2018 года, которая поначалу боялась своего нового звездного статуса, Андрееску выглядела более чем готовой к своему моменту славы. Она выглядела непринужденно даже после победы в финале и сказала, что не слишком много думала о репутации, но также призналась, что наслаждается повышенным вниманием.

После пресс-конференции Андрееску ее тренеру Сильвену Брюно был вручен собственный трофей. Он шутил, что не привык получать подобные награды. Бьянка не растерялась и, растянув улыбку на лице, авторитетно заявила: "Привыкай к этому".

В зале разразился громкий смех, но было ясно, что она серьезна. Говоря о своем восхищении Уильяимс, она добавила, что хочет быть похожей на нее или, возможно, стать еще лучше», — пишет Мейн. 0